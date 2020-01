Het is misschien wel één van de oudste manieren om reclame te maken of informatie door te geven aan het publiek: de poster. Nog voordat er internet was en ver voordat er tv- en radioreclame bestonden om een concert, festival of nieuwe sale te promoten was de poster al overal in het straatbeeld aanwezig. Heel lang geleden werd de poster zelfs gebruikt om criminelen op te sporen. Wanted! Je kent ze wel uit de film. Poster design gaat dan ook al heel wat jaartjes mee. Voor welk doeleinde wil jij een poster laten ontwerpen?







Ook tegenwoordig vind je posters overal terug. In de bioscoop, langs de kant van de weg, in theaters, in poppodia, in winkels en ook in menig huis hangen posters aan de muur. Maar hoe komt zo’n poster eigenlijk tot stand? Door creativiteit? Of komt er meer kijken bij het maken van de perfecte poster?



Stel je wilt een poster laten maken. Dan is het eerste wat de ontwerper aan je vraagt welk doel je hebt met de poster. Wil je mensen naar je event lokken, wil je een product promoten, wil je een duidelijke boodschap overbrengen of wil je gewoon iets moois voor aan de muur? Je doelstelling is het begin van je poster design.



Behalve een duidelijk doel zijn er nog een paar andere basics waarmee je rekening moet houden wanneer je een poster gaat laten ontwerpen. Wij zetten de belangrijkste 4 design basics voor je op een rij.



1. Een sterk beeld

Beelden trekken aandacht. Of je het nu gebruikt als achtergrond of juist op de voorgrond plaatst. Met een sterk beeld kun je jezelf onderscheiden van anderen. Als je een beeld in je poster verwerkt zorg er dan voor dat deze relevant is voor hetgeen je wilt aankondigen of promoten. Vergeet hierbij zeker niet de kwaliteit. Als je een afbeelding moet aanleveren bij de ontwerper zorg er dan voor dat je de hoogste kwaliteit inlevert.



Weet je het niet zeker welke kwaliteit je moet aanleveren? Vraag het de ontwerper. Het laatste wat je wilt is een korrelig beeld op je poster. Dit lijkt misschien een inkoppertje voor goed poster design, maar het gebeurt vaker dan je denkt. Zelfs bij grote bedrijven.



2. Duidelijke kleuren



Wil jij een poster laten ontwerpen in kleur? Dan is het gebruik van een goed kleurenpalet een perfecte manier om de aandacht te trekken. Bovendien kun je jouw merk ook versterken door het gebruik van een bepaalde kleur in een poster. Zo zijn de posters van de Albert Heijn blauw en die van Coca-Cola rood.



Misschien heb je wel eens gehoord dat elke kleur een bepaalde emotie met zich meebrengt. Maar wist je ook dat er een hele marketingstrategie achter een bepaalde kleur kan zitten? Zo is de kalme kleur blauw perfect voor het opbouwen van vertrouwen (handig als je een grootgrutter bent en je wilt dat mensen bij jou de boodschappen halen) en is de energieke kleur rood de kleur van affectie en liefde.





Ook bij het uitzoeken van de kleuren voor je poster moet je dus rekening houden met het doel. Wil je bijvoorbeeld aandacht trekken voor je evenement? Dan is het gebruik van contrasterende kleuren zoals geel en paars een slim idee, omdat dit extra opvalt.



3. Een geschikt lettertype

Tekst op een poster is super belangrijk. Het kan een datum zijn voor de aankondiging van een evenement, maar ook een tekst als oproep om minder plastic te gebruiken. Ook hier is het doel van de poster weer het eerste waar je naar kijkt. Zorg ervoor dat als je de posters in openbare ruimtes gaat hangen dat de tekst ook van een afstand goed te lezen is en plaats het altijd op de voorgrond. Een goede ontwerper zorgt ervoor dat de tekst één geheel vormt met de andere aspecten van de poster, zoals het beeld en de achtergrond, zonder dat de leesbaarheid minder wordt.



4. De call-to-action

Het is niet per definitie nodig wanneer je een poster wilt laten maken, maar in bepaalde gevallen kan een call-to-action eigenlijk niet ontbreken. Een call-to-action is een korte zin die mensen oproept iets te doen. Een kaartje kopen voor een concert, een bepaalde website bezoeken of een bepaald product kopen. De call-to-action luistert wel een beetje nauw, want je wil niet dwingend overkomen. De truc is om duidelijk op te roepen tot actie, maar dan wel op een respectvolle toon.



Een poster laten ontwerpen kun je gerust aan een expert overlaten.



Grafisch ontwerpers zijn expert in poster design. Zij zijn op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen en weten als geen ander welke kleuren, lettertypes en beelden goed werken om bepaalde doelen te bereiken. Kijk eens om je heen als je door de stad loopt en tel voor de grap eens hoeveel posters je ziet. Het is best nog wel een klusje om met jouw poster boven de rest uit te steken. En dat is natuurlijk wel wat je wil als je iets te verkopen hebt. Een poster is een perfecte manier om aandacht te pakken, maar dan moet er wel een steengoed design achter zitten. Wil jij een poster laten ontwerpen? Dan kun je dat met een gerust hart aan de experts van Elephant Design overlaten.



U kunt uw poster laten ontwerpen bij Elephant Design.