Het was deze week Safer Internet Day; een dag waarop mensen eraan herinnerd worden hoe belangrijk het is om veiligheidsmaatregelen te nemen wanneer ze op internet zitten. Check Point Software Technologies heeft in de afgelopen maanden veel phishing- en ransomware-activiteiten voorbij zien komen, waarbij criminelen het met name op (persoons)gegevens hadden gemunt. De cybersecurity-aanbieder geeft daarom vier tips om gegevens te beschermen tijdens het surfen.



1. Safety first: surf alleen naar veilige websites

Dit klinkt misschien als een open deur maar zorg ervoor dat u alleen veilige websites bezoekt. Een flink aantal websites neemt geen veiligheidsmaatregelen of is zelfs gemaakt met slechte intenties. Voordat u dus met goed vertrouwen persoonsgegevens deelt, is het belangrijk om te weten hoe u een betrouwbare website herkent. Controleer daarom in ieder geval of de website in kwestie het https-beveiligingsprotocol volgt. Eindigt de URL met een -s, dan betekent dit dat het een beveiligde website is die aan de beveiligingsnormen voldoet. Let ook op het grijze of groene hangslot aan het begin van de URL; dit is een teken dat het een veilige website is.



2. Klik die zeurende update-melding niet weg

Het kan verleidelijk zijn om die ene update toch nog even uit te stellen. U denkt misschien dat het direct updaten van software en applicaties niet belangrijk is, maar eigenlijk loopt u hierdoor onnodig een groot beveiligingsrisico. Een security patch kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een ontdekte beveiligingsfout wordt opgelost. Als u die update dan niet draait, zijn gegevens niet optimaal beschermd tegen cyberaanvallen.



3. Wees creatief met u gebruikersnaam en wachtwoord

Gebruik niet voor alle websites en online diensten dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord. Dat lijkt een behoorlijke klus: er zijn steeds meer diensten, websites of applicaties die u vragen om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Tenzij u een olifantengeheugen hebt, kan het lastig zijn al die gegevens te onthouden. Hoe verleidelijk het ook is, kies niet dat ene wachtwoord van uw oude Hyves-account dat u al jaren gebruikt. Stel dat een cybercrimineel op één van u accounts het wachtwoord weet te achterhalen, dan kan hij of zij heel gemakkelijk inbreken op andere accounts waarvoor u hetzelfde wachtwoord gebruikt. Recycle uw wachtwoorden dus niet en kies geen gemakkelijk te achterhalen wachtwoord zoals uw verjaardag of de naam van uw huisdier.



4. Download alleen originele applicaties

Download alleen applicaties via de officiële platformen. Door de wildgroei aan mobiele applicaties kunnen gebruikers steeds meer applicaties installeren, bijvoorbeeld games, social media apps en online betaalapps. Zorg dat u een applicatie altijd bij een erkend platform downloadt en dat het de officiële versie van de app is. Wanneer u het echt goed wilt doen leest u ook de algemene voorwaarden. Daarin kan u lezen welke informatie een app van u mag gebruiken en opslaan.