We kennen ze al van hun manier van samenwerken. "Ik maak de rotzooi en Buursma ruimt het op," typeerde Ives van Hoorne weer eens hun ijzersterke alliantie in de finale van de Young Business Award. Zijn compagnon Bas Buursma bleek een geweldige opruimer want amper een uur na deze uitspraak werd CodeSandbox uitgeroepen tot beste start-up van Nederland.



De vier finalisten van de Young Business Award hebben tezamen bijna 40 miljoen euro aan groeigeld opgehaald bij investeerders. Het tekent het niveau van de Young Business Award. De top van de Nederlandse startupscene meldt zich al te krijg aan voor de startup contest. Dat waren dit jaar 341 bedrijven in totaal en CodeSandbox is dit jaar de grote winnaar. Bekijk hieronder de finale aflevering van de Young Business Award.

De twee oprichters (beiden 24 jaar jong), die elkaar al kennen van de brugklas, hadden onbevangen en vol overtuiging hun bedrijf gepitcht bij de jury van de Young Business Award (YBA). Presentator Jort Kelder schepte er duidelijk genoegen in de twee aan de tand te voelen, omdat het spervuur geen marketing-gestuurde antwoorden ontlokte.



‘Goed door één deur’

Heb je al veel rommel op moeten ruimen Buursma, was een Kelder-vraag. Valt wel mee, klonk het. En of Bas het vaak eens is met Ives? "Uiteindelijk wel," antwoordde Buursma."We kennen elkaar al lang, we kunnen goed door één deur. Als we het niet eens zijn, zijn we wel heel eerlijk naar elkaar.’’ Het grootste meningsverschil was of ze naar Amsterdam moesten verhuizen of niet. Ives wilde, voor Buursman hoefde het niet meteen.

Amsterdam is nu wel hun domicilie. Maar het zegt niet dat Buursma de inschikkelijke van het duo is; ze halen het maximale uit elkaar doordat Buursma misschien wel het cement van de samenwerking vormt. En beiden weten en accepteren dat. De alliantie Ten Hoorne-Buursma plus een goed idee – CodeSandbox – heeft hen op het pad gezet naar de status van unicorn (bedrijf met een marktwaarde van een miljard dollar). De kenners zien het gebeuren. "Het zou zo maar kunnen’,’ stelde juryvoorzitter en investeerder Eva de Mol (Capital T) vast.



Studentikoos imago inruilen voor iets als leiderschap

Maar net als Bayern München geen garantie op het winnen van de Champions League heeft, zo heeft CodeSandbox niet de zekerheid van een toekomst als unicorn. Niettemin, voorlopig worden ze wel hoger ingeschat dan Greener (mobiele batterijen), Felyx (huurscooters) en QuiCargo (lege vrachtwagens vullen), de andere finalisten. En ze gaan de komende jaren keihard sleutelen aan hun platform waar developers vanaf allerlei plekken op de wereld gezamenlijk aan software kunnen schrijven, terwijl ze op hetzelfde platform ook nog eens voluit kunnen overleggen met hun designers en marketeers.

De komende jaren moeten ze hun nog wat van hun studentikoze uitstraling inruilen voor iets als leiderschap. "Op dat punt kunnen we onze groei maken," zegt Buursma na de overwinning. Ze gaan daarom ook ervaren mensen binnenhalen, maar ze houden wel de leiding binnen CodeSandbox. Buursma:"De investeerders stoppen geld in ons, omdat wij het zijn, het is ons idee en wij weten er iets van. Hoe het bedrijf ingericht moet worden, tsja, we kunnen er een boek over lezen. Iemand met ervaring kan het ons vertellen en het ons leren. Als het om strategie gaat weten we wat we willen en zijn we redelijk eigenwijs.’’



‘Soms is de chaos van Ives nodig’

Buursma heeft één ding wel geleerd in de afgelopen jaren. "Je moet niet teveel van hetzelfde hebben," stelt hij vast. "Met ons beiden hebben we ervaring als duo en dat vinden we beiden wel fijn. Als een van ons twijfels heeft, wordt dat eerlijk gezegd.’’ En over ‘opruimen van Ives’ troep’ vult hij aan: "Voor ons beiden is er plek. Het gaat niet altijd soepel. Soms is de chaos van Ives nodig, maar wel met mate. We zijn beiden heel erg gegroeid. En we hebben veel ideeën, het houdt maar niet op. Het gaat erom dat we beiden de omgeving creëren waarin we stappen kunnen maken.’’

Beide jonge ondernemers hebben inmiddels al vijftien miljoen euro opgehaald bij investeerders en draaien zulke goede omzetten dat ze het geld nog niet hoeven op te maken. "We zijn ooit op een studentenkamer bij de TU Twente begonnen, we leefden minimaal, hadden amper kosten en zeiden: laten we aan de slag gaan, er kan maar weinig misgaan," weet Buursma nog heel goed. Ze begonnen als zuinig, efficiënt en eerlijk duo en daarin is weinig veranderd. Buursma: "Die houding levert ons nog steeds profijt op.’’



Drankspelletje en praten over miljoenen

Er passeert dan een anekdote over hoe het toeging in die periode. Kleiner Perkins, een van de grootste investeerders ter wereld zocht in die tijd contact met hen. Buursma: "Wij zaten in een serieus gesprek en aan de andere kant van de deur waren de medestudenten bezig met een drankspelletje. Haha, het was best bizar. Schreeuwde er weer iemand wanneer we eindelijk zouden aanschuiven. Best absurd dat we in zo’n sfeer spraken met mensen die haast elke week tientallen miljoenen wegzetten.’’

De winst van de Young Business Award wordt door de mannen van CodeSandbox als ‘heel cool’ ervaren. En ze zijn blij dat de eer hen nu bekendheid in Nederland zal opleveren. Gek genoeg zijn ze in de internationale investeerderswereld voldoende bekend - de grote investeerders volgen elkaar en omdat wij twee van de groteren aan boord hebben, kennen ze ons allemaal – maar in Nederland niet en evenmin in Drenthe. "De verwachtingen zullen nu wel iets hoger komen te liggen," weet Buursma. "Het zal best wat stress geven als we meegroeien met die verwachtingen, maar niet meegroeien is ook niet relaxed.’’