Een paar jaar geleden leek B2B contentmarketing dé toverformule voor succes. Maar heeft de wereldwijde olievlek van content geleidt tot de beloofde zegetochten? Nu het stof is neergedaald kunnen we stellen dat contentmarketing het communicatielandschap blijvend heeft veranderd. Door het dialoog aan te gaan met vakgenoten, stakeholders, prospects en klanten kunnen merken wel degelijk expertise uitdragen en een band opbouwen. Maar in de praktijk blijkt dat veel bedrijven het niet kunnen laten om productinformatie in content te verwerken.



Daardoor wordt het toch weer een commerciele boodschap waar de doelgroep niet op zit te wachten. Daarbij komt dat veel marketeers geen duidelijke contentstrategie voor ogen hebben. Het is een beetje hapsnap. Ze schieten met hagel en spreken daardoor niet gericht een doelgroep aan in zijn of haar belevingswereld. Hoe kunnen Nederlandse ondernemingen B2B contentmarketing wél effectief inzetten en wat zijn de valkuilen? We vroegen het Tim van der Hart, marketeer bij WINNRS B2B Digital Marketing. Hij geeft drie tips voor een effectieve contentstrategie.



Content is niet commercieel

Van der Hart constateert dat veel content een commerciele ondertoon heeft die de geloofwaardigheid aantast. "Ondernemers hebben de neiging om in elk stukje content iets concreets over een product of dienst te stoppen. Dat zit in hun genen. Maar content is in basis niet bedoeld om uw product of dienst te verkopen. Het doel is om meerwaarde te creëren en binding met uw doelgroepen te bewerkstelligen. Zeker aan het begin van de salesfunnel zijn prospects nog niet ontvankelijk voor informatie over een product of dienst. Commercie en conversie zijn voor een ander moment en via andere kanalen. Content is pure storytelling. Content vertelt interessante en relevante verhalen die de doelgroep inspireren en informeren."



Inspireer en informeer

Niemand luistert naar een saai verhaal. Of naar een verhaal dat iedereen al kent. Van der Hart legt uit: "Natuurlijk weet een bedrijf wel waar klanten behoefte aan hebben. Het is vooral de kunst om ervoor te zorgen dat uw klanten anders over hun eigen behoefte gaan denken. Een simpel voorbeeld. Klusser Kees wil een muur gebruiken om de schilderijen van zijn vrouw ten toon te stellen. Schilderen is haar passie. U wilt dat Kees uw boormachine koopt. Met content gaat u niet de boormachine verkopen maar de mogelijkheid om zijn vrouw blij te maken. U gaat het dus niet hebben over de omwentelsnelheid en accucapaciteit van de boormachine. Nee, u gaat Kees inspireren met handige klustips of de top drie van meest belangrijke klusbenodigdheden. Op het moment dat Kees zich dan realiseert dat hij een boormachine nodig heeft staat u met uw eerder tentoongespreide klusexpertise bovenaan zijn lijstje."



Sta klaar en maak uzelf onmisbaar

Volgens de marketeer van WNNRS B2B Digital Marketing nemen veel collega marketeers contentmarketing niet al te serieus. "Bedrijven bestaan bij de gratie van ROI, bij content is dat een stuk lastiger te bepalen. Daarbij is men vaak huiverig om de concurrentie te laten zien wat de uitdagen en pijnpunten van de doelgroep zijn. Zij kunnen daar immers ook op inspelen. Niet nodig. Online is ontzettend veel relevante en interessante content te vinden. Doelgroepen nemen dat sowieso tot zich in de oriëntatiefase Het is de uitdaging om de juiste doelgroep op het juiste moment in de salesfunnel te voeden met behulpzame content en zo prospects uw kant op te sturen tot de customer journey is volbracht en ze klant worden."