Ten opzichte van januari 2020 zijn er afgelopen maand twintig procent minder nieuwe personenauto’s geregistreerd in Nederland. Volgens de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC werden 35.193 auto’s op kenteken gezet vorige maand, tegen 44.016 een jaar eerder. Het aantal registraties van nieuwe personenauto’s is het laagste deze eeuw voor wat betreft de eerste maand van een kalenderjaar. De daling valt mede te verklaren door de sluiting van showrooms als gevolg van de lockdown die sinds medio december van kracht is.



Het is sindsdien niet meer mogelijk om potentiële particuliere klanten in het autobedrijf te ontvangen, terwijl proefritten en afleveringen van reeds bestelde auto’s vanaf en op een openbaar parkeerterrein moeten plaatsvinden. BOVAG en RAI Vereniging rekenen erop dat het besluit van het kabinet om ‘click and collect’ voor alle retail binnenkort toe te staan, er ook toe leidt dat autobedrijven hun klanten op afspraak ook weer mogen ontvangen voor verkoop en afleveringen.



Fiscale bijtelling

In het verleden was januari altijd een topmaand qua registraties en werden er doorgaans 60.000 à 70.000 personenauto’s geregistreerd (rond de eeuwwisseling zelfs 90.000), omdat veel kopers deze vanwege het vermeende effect op de restwaarde in het nieuwe jaar op kenteken wilden zetten. De voorafgaande maand december vertoonde dan ook steevast zeer lage registratie-aantallen. Sinds 2013 ebt dat effect weg, aangezien de fiscale bijtellingsregels voor zakelijke rijders vrijwel jaarlijks per 1 januari worden aangepast. Zo resulteerde afgelopen december met 42.829 registraties in een absolute piek voor de laatste maand van een kalenderjaar. Door grote aantallen elektrische auto’s nog in 2020 te registreren, kunnen de (toekomstige) zakelijke berijders nog tot uiterlijk eind 2025 profiteren van een lagere bijtelling dan wanneer de auto in januari 2021 op kenteken zou zijn gezet. Die piek in december heeft daarmee automatisch een negatief effect op de registraties in januari.



Prognose

Vorig jaar werden ruim 356.000 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat was als gevolg van de coronacrisis een daling van een vijfde ten opzichte van 2019. Voor 2021 gaan BOVAG en RAI Vereniging uit van economisch herstel en daarmee een niveau van 400.000 registraties.



De meest geregistreerde merken in januari 2021 waren:

1. Volkswagen met 3.642 exemplaren en 10,3 procent marktaandeel

2. BMW (3.203 en 9,1 procent)

3. Skoda (2.514 en 7,1 procent)

4. KIA (2.433 en 6,9 procent)

5. Peugeot (2.280 en 6,5 procent)



De meest geregistreerde modellen in januari 2021 waren:

1. Volvo XC40 met 1.036 exemplaren en 2,9 procent marktaandeel

2. KIA Picanto (1.000 en 2,8 procent)

3. Skoda Octavia (929 en 2,6 procent)

4. Volkswagen Polo (865 en 2,5 procent)

5. Ford Focus (842 en 2,4 procent)