Brisk Magzine + BC = het grootste MKB-platform van Nederland Brisk Magazine en BC.nl gaan voortaan samen door onder de naam BC.nl, de grootste ondernemersportal van Nederland. BC.nl biedt volledig gratis ondersteuning aan kleine en middelgrote bedrijven op het gebied van belastingen, personeel, marketing en ict.



BC.nl en Brisk Magazine zijn beide bekende titels voor kleine en middelgrote bedrijven. Samen vormen zij het grootste MKB-platform van Nederland. Het was een logische keuze om de twee ondernemer-websites samen te laten gaan nadat UFE Groep holding eigenaar werd van beide titels.



Ondernemersinformatie

Voor de lezers en abonnees van zowel Brisk Magazine als BC.nl verandert er niets. Elke dag levert BC.nl het laatste ondernemersnieuws en helpt MKB’ers met gratis checklists, voorbeeld documenten en inzichten. Daardoor bespaart een MKB-bedrijf honderden of zelfs duizenden euro’s, omdat het geen dure adviseurs, accountants of juristen hoeft in te huren.