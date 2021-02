Brexit: veranderde regels over het betalen van btw en invoerrechten Brexit is een feit. Daardoor gelden naast andere regels voor reizigersbagage óók andere regels voor internetaankopen. Iedereen die iets bestelt bij een in het VK gevestigde webshop moet in Nederland btw betalen over aankopen die € 22 of meer kosten. Over producten met een aankoopwaarde die hoger is dan € 150 betaalt u invoerrechten.



Veel mensen verwachtten dat Brexit invloed zou hebben op aankopen bij Britse webshops, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Douane. Toch denkt bijna een kwart van de respondenten dat de Brexit geen gevolgen heeft op hun eigen shopgedrag. Zij verwachten evenveel aankopen te doen in Britse webshops, ook als er eventuele bijkomende kosten zijn.

Mariska Mirer, specialist Post & Koeriers bij de Douane, vertelt erover: "Als gevolg van corona shoppen steeds meer mensen online. Ook bij Britse webshops. Daarom vragen we mensen nu rekening te houden met de veranderde regels over het betalen van btw en invoerrechten. Als u u hier niet van bewust bent, kan dit een vervelende verrassing zijn."

De regels om iets te bestellen bij een Britse webshop zijn vanaf 1 januari 2021 hetzelfde als wanneer u iets bestelt buiten de EU. Zoals in de Verenigde Staten of China. U betaalt btw over aankopen die € 22 of meer kosten. Ook betaalt u invoerrechten als de aankoopwaarde hoger is dan € 150. In beide gevallen betaalt u de bijkomende kosten aan de pakketbezorger, die daarvoor ook inklaringskosten rekent.



Let op wat u koopt

Niet alles wat u koopt, mag u invoeren. Nepartikelen, zoals namaakschoenen, neemt de Douane altijd in beslag. Zonde van het geld dus. Ook andere producten mogen Nederland niet in. Denk aan etenswaar zoals kaas en vlees, kunst en antiek, producten van beschermde diersoorten en medicijnen.



Ook gevolgen voor reizigers

Hoewel per 23 januari 2021 een inreisverbod geldt voor onder andere het VK, heeft Brexit ook gevolgen voor Nederlanders die later dit jaar het VK bezoeken. Wanneer het inreisverbod wordt opgeheven, kunnen reizigers de regels voor onder meer souvenirs, etenswaren, alcohol, sigaretten en aankopen boven de € 430 checken op www.douane.nl/reizigers of in de Douane Reizen app.

