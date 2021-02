‘Digitalisering juist nu verademing voor ondernemers’ In ‘coronajaar 2020’ is een duidelijke stijging van negentien procent te zien van het aantal ondernemers dat online hun nieuwe BV heeft opgericht, zonder fysieke tussenkomst van een notaris of jurist. Dit constateert Firm24, inmiddels verantwoordelijk voor vijftien procent van alle BV’s die in Nederland jaarlijks worden opgericht. "De trend van het online oprichten van BV’s was al eerder ingezet, maar de coronamaatregelen hebben als extra katalysator gewerkt," aldus Martijn Migchelsen, operationeel directeur van Firm24.com.



Op basis van de jaarcijfers kan tevens worden geconstateerd dat er in 2020 een geheel nieuw marktsegment is ontstaan: de coronabranche. Van de bijna 10.000 via Firm24 opgerichte BV’s waren er maar liefst 246 coronagerelateerd.

Migchelsen: "Ondanks alle onzekerheid die de pandemie met zich meebrengt, is er in 2020 -geheel volgens de oud-Hollandse handelsgeest- ontzettend veel ondernemerschap getoond. Werden er in 2019 nog zo’n 8200 BV’s via ons opgericht, in 2020 waren dat er bijna 10.000. Veel ondernemers zijn juist ingesprongen op de coronacrisis. De creativiteit en het doorzettingsvermogen van ondernemend Nederland in tijden van crisis is bewonderenswaardig."

Van de nieuw opgerichte BV’s in de coronabranche is 80 procent actief in het aanbieden van mondkapus en sneltests; de rest houdt zich bezig met andere medische hulpmiddelen die verband houden met COVID-19.



Per 1 augustus van dit jaar gaat de EU richtlijn van kracht die het de lidstaten verplicht om oprichtingen van BV’s 100 procent online mogelijk te maken. Ook de gehele levenscyclus van de BV moet digitaal gemaakt worden. Een belangrijke stap, zeker in tijden van corona, vindt Migchelsen: "Veel ondernemers denken dat het oprichten van een BV een ingewikkeld en langdurig proces is. Dit is echter allang niet meer het geval. Ook op dit vlak is de digitalisering een verademing hebben we de afgelopen 8 jaar gemerkt. Zeker in deze tijden, waarin fysiek afspreken met een notaris of jurist niet altijd mogelijk is vanwege de coronamaatregelen, zoeken ondernemers hun toevlucht tot digitale platforms. We zijn, vooral de afgelopen periode, volop bezig het de ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken. Ondernemen is immers al een uitdaging genoeg."