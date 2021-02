As-a-Service niet alleen voor software Er bestaan veel misverstanden als het om As-a-Service oplossingen gaat. Dat kan toch alleen met software? En is dat niet veel duurder dan kopen? Dit zijn slechts enkele vragen die geregeld voorbij komen. Frank van Os, Marketing Director bij Econocom zet de vijf grootste misverstanden rondom As-a-Service voor u op een rij.



Misverstand 1: Alleen voor software is er een As-a-Service oplossing

In meer dan 70 procent van de gevallen wordt As-a-Service geassocieerd met software en daarna met storage. Maar ook voor hardware is een As-a-Service oplossing mogelijk. Naast de IT-Infrastructuur (netwerken, servers, PC’s, laptops, tablets, etc.) behoren ook narrowcasting/digital signage binnen de retail, digitale apparatuur rond het bed in de zorg en digiboards, touch screens en tablets in het klaslokaal tot de mogelijkheden.



Misverstand 2: Een As-a-Service oplossing is duur

Een As-a-Service oplossing - of financieringsoplossing is duur, of in ieder geval duurder dan kopen. Beide uitspraken horen thuis in het gangbare rijtu misverstanden. Dat komt omdat de apparatuur vaak niet volledig tot nul wordt afgeschreven. Er wordt met een restwaarde gerekend, waardoor een As-a-Service oplossing voordeliger is dan kopen.

Bovendien is het appels met peren vergelijken, want er wordt geen rekening gehouden met de kosten van bezit, zoals het activeren op de balans, betalen van leveranciersfacturen, opvolgen van kredietnota’s, registreren van assets, het onderhoud, milieuvriendelijk retourneren van digitale apparatuur aan het einde van de levensduur etc. En ook niet met alle diensten die bij deze oplossing inbegrepen zijn. Een As-a-Service oplossing neemt een organisatie zorgen uit handen tegen een aantrekkelijk maandelijks tarief.



Misverstand 3: Met As-a-Service kan ik geen eigenaar worden van de apparatuur

Dat kan wel, er zijn mogelijkheden om de apparatuur alsnog tegen boekwaarde terug te kopen. De vraag is alleen of u dit moet willen? As-a-Service is er juist op gericht dat zoveel mogelijk risico’s bij de gebruiker van de oplossing worden weggehaald zodat deze altijd over de meest nieuwe technologie kan beschikken. Eigenaar worden van verouderde apparatuur brengt altijd extra kosten met zich mee.

Denk alleen al aan het afvoeren van de apparatuur aan het einde van de levenscyclus. In een As-a-Service oplossing is het ophalen en de milieuvriendelijke verwerking van de apparatuur inbegrepen. Hiermee draagt deze oplossing ook bij aan de circulaire economie.



Misverstand 4: As-a-Service kost de IT-medewerker zijn/haar baan

Dat hoeft niet. De rol die een IT-medewerker speelt verandert waarschijnlijk wel. Applicatiebeheer blijft bestaan, maar hardware en software installatie- en onderhoud worden door de As-a-Service aanbieder verzorgd. Hierdoor blijft tijd beschikbaar voor meer belangrijke zaken. Denk bijvoorbeeld aan de toegevoegde waarde van IT aan de business of het verbeteren van de concurrentiepositie of klantervaring. De IT afdeling wordt zo betrokken bij de strategie van een organisatie en is niet langer trouble shooter.



Misverstand 5: As-a-Service biedt onvoldoende flexibiliteit

Het tegendeel is waar. Door de snelle ontwikkeling van technologie en de explosie van digitale technologie, neemt de behoefte aan flexibiliteit toe. Organisaties willen tijdens de looptijd van een As-a-Service overeenkomst apparatuur aan het contract kunnen toevoegen of verwijderen. Klanten waarvan het business model flexibiliteit vereist, bijvoorbeeld omdat het gebruik van state-of-the-art apparatuur belangrijk is voor hun onderscheidend vermogen of dienstverlening, maken graag gebruik van de mogelijkheden om op- of af te schalen.