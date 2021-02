Eén jaar steun voor mkb-ondernemingen met exportambities Tien Nederlandse bedrijven zijn vandaag uitgeroepen tot winnaar van het Oranje Handelsmissiefonds 2020. In tijden waarin hulp meer gewenst is dan ooit, krijgen de bedrijven een jaar lang ondersteuning bij het realiseren van hun exportambities. De winnaars zijn gekozen uit ruim 200 inschrijvingen en geselecteerd op criteria zoals duurzaamheid, innovatie en de motivatie om te starten of uit te breiden in het buitenland.



Het Oranje Handelsmissiefonds is een initiatief van evofenedex, EY, ING, MKB-Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze partners helpen voor het zevende jaar op rij tien mkb-bedrijven met het uitbreiden van hun buitenlandse netwerk door hun ervaring en kennis op het gebied van internationaal zakendoen.



Prijzenpakket voor winnaars

Het fonds heeft al meer dan 70 ondernemers ondersteund met een persoonlijk programma om voet aan de grond te krijgen in een gekozen exportland. Ook dit jaar ontvangen de winnaars een prijzenpakket, onder andere bestaande uit een-op-een-hulp van ambassades en (digitale) gesprekken met ambassadeurs, deelname aan een fysieke of digitale handelsmissie en een zakenpartnerscan. Vanwege de coronapandemie kan de ondersteuning indien nodig ook worden aangepast of uitgesteld.



EY nieuwe partner van het OHMF

Recentelijk is EY, gespecialiseerd in assurance, tax, transaction en consulting services, als nieuwste partner van het fonds verwelkomd. De ervaren adviseurs van EY zullen de winnaars assisteren bij hun internationalisatie. Linda Herms, partner bij EY, vertelt: "Wij zijn zeer verheugd ons aan te sluiten als partner van het Oranje Handelsmissiefonds. Het fonds helpt al jarenlang ondernemers in hun weg naar een gewenst exportland. EY kan hen begeleiden en ondersteunen met onze uitgebreide kennis en ervaring van ondernemingen in deze fase van hun groei en heeft bovendien een groot internationaal netwerk waar deze ondernemers gebruik van kunnen maken. Op deze manier dragen we bij aan de kansen van Nederlandse ondernemingen in het buitenland."



De tien winnaars op een rij

Hieronder een toelichting op de winnaars van 2020:

A Beautiful Story (Amsterdam) : de vrouwen achter dit bedrijf produceren handgemaakte en fairtrade sieraden uit Nepal. Deze social enterprise wil graag voet aan de grond krijgen in de VS.

: de vrouwen achter dit bedrijf produceren handgemaakte en fairtrade sieraden uit Nepal. Deze social enterprise wil graag voet aan de grond krijgen in de VS. Biochem Products (Enter) : dit bedrijf ontwikkelt en produceert duurzame diervoeders met natuurlijke ingrediënten, die de diergezondheid en productiviteit op een duurzame manier verbeteren. Het innovatieve bedrijf wil graag uitbreiden naar Brazilië.

: dit bedrijf ontwikkelt en produceert duurzame diervoeders met natuurlijke ingrediënten, die de diergezondheid en productiviteit op een duurzame manier verbeteren. Het innovatieve bedrijf wil graag uitbreiden naar Brazilië. Embedded Fitness (Helmond) : ontwikkelt en verkoopt interactieve bewegingsconcepten (exergaming en serious gaming) om mensen op een leuke manier te stimuleren om meer te bewegen. Het innovatieve bedrijf richt zich op zorg en revalidatie en wil toetreden tot de Duitse markt.

: ontwikkelt en verkoopt interactieve bewegingsconcepten (exergaming en serious gaming) om mensen op een leuke manier te stimuleren om meer te bewegen. Het innovatieve bedrijf richt zich op zorg en revalidatie en wil toetreden tot de Duitse markt. Fairtrade Original (Culemborg) : de eerste fairtrade organisatie ter wereld, die meer dan 120 producten verkoopt. Fairtrade Original ontwikkelt eerlijke handelsketens met boeren en producenten over de hele wereld. Deze social enterprise wil verder internationaliseren en richt zich op Zweden.

: de eerste fairtrade organisatie ter wereld, die meer dan 120 producten verkoopt. Fairtrade Original ontwikkelt eerlijke handelsketens met boeren en producenten over de hele wereld. Deze social enterprise wil verder internationaliseren en richt zich op Zweden. Fruitfunk (’s-Hertogenbosch) : ontwikkelt tussendoortus en snoep gemaakt van meer dan 98 procent fruit. Daarmee creëert het bedrijf verantwoorde snack-opties voor kinderen. Fruitfunk wil voet aan de grond krijgen in Frankrijk.

: ontwikkelt tussendoortus en snoep gemaakt van meer dan 98 procent fruit. Daarmee creëert het bedrijf verantwoorde snack-opties voor kinderen. Fruitfunk wil voet aan de grond krijgen in Frankrijk. Holie Foods (Amsterdam) : dit duurzame voedingsmerk richt zich op klimaatpositief ondernemen. Alle producten zijn vegan, worden lokaal geproduceerd en 50 procent van de opbrengst wordt gebruikt voor het planten van bomen. Holie Foods richt zijn pijlen op Duitsland.

: dit duurzame voedingsmerk richt zich op klimaatpositief ondernemen. Alle producten zijn vegan, worden lokaal geproduceerd en 50 procent van de opbrengst wordt gebruikt voor het planten van bomen. Holie Foods richt zijn pijlen op Duitsland. Massarius (Amsterdam) : een publisher trading desk voor zelfstandige uitgevers. Het bedrijf faciliteert in het veilen van online (video-)advertenties. Massarius wil toetreden tot de markt in het Verenigd Koninkrijk.

: een publisher trading desk voor zelfstandige uitgevers. Het bedrijf faciliteert in het veilen van online (video-)advertenties. Massarius wil toetreden tot de markt in het Verenigd Koninkrijk. Polyfluor Plastics (Breda) : verkoopt en levert advies over duurzame, corrosiebestendige en hoogwaardige fluorkunststof producten aan de industrie. Polyfluor is klaar om te groeien in Duitsland.

: verkoopt en levert advies over duurzame, corrosiebestendige en hoogwaardige fluorkunststof producten aan de industrie. Polyfluor is klaar om te groeien in Duitsland. Theha (Harderwijk) : maakt kokosproducten en is de enige producent in Nederland van kokosbrood. Dit familiebedrijf wil uitbreiden naar Duitsland.

: maakt kokosproducten en is de enige producent in Nederland van kokosbrood. Dit familiebedrijf wil uitbreiden naar Duitsland. Van Wijk (Werkendam): een scheepsreparatiebedrijf voor binnenvaartschepen en producent van scheepsonderdelen. China is het beoogde exportland van dit familiebedrijf.