Persoonlijke verzorging, huis- en tuinartikelen en voedingsmiddelen kregen grootste boost tijdens corona Dat corona voor een enorme groei binnen de e-commerce zorgt is bekend. Maar er zijn grote verschillen tussen sectoren, als het gaat om de stijging van het aantal verzonden pakketten. Dat zegt PostNL na analyse van data van duizenden Nederlandse webshops. Vooral webwinkels in persoonlijke verzorgingsproducten, huis- en tuinartikelen en voedingsmiddelen profiteerden het meest van vorige en huidige maatregelen, en blijven het ook heel goed doen.



Demissionair premier Mark Rutte gaf halverwege maart 2020 zijn vierde aan corona gerelateerde persconferentie. Het was echter voor het eerst dat hij stengere maatregelen aankondigde zoals die nu, bijna een jaar later, de norm zijn. Mensen voelden die maatregelen (het sluiten van onder anderen de horeca) aankomen. Vanaf begin maart zag PostNL een explosieve groei in het aantal verstuurde pakketten. Die groei zou na versoepelingen in mei en juni enigszins stagneren, maar de blijvende impact van corona op webshops werd hier duidelijk.



Stabilisatie na versoepelingen

Begin juni 2020 ging de horeca weer open. De nieuwe vrijheid kalmeerde de markt en zorgde ervoor dat de groei rond 20 procent kwam te liggen, tegenover ongeveer 40 procent in de periode daarvoor. Alleen bestellingen met persoonlijke verzorgingsproducten bleven steevast boven andere branches uitstijgen. Eind september liep het aantal besmettingen echter dermate op dat de consument, in afwachting van nieuwe maatregelen, weer méér online ging bestellen. Men stopte met hamsteren, maar het gemak en de veiligheid van webshops bleek een blijvende motivator om online te shoppen.



Verwachtingen voor de verdere lockdown

Nieuwe maatregelen kwamen in september met het opnieuw sluiten van de horeca, en later met de lockdown waar we ons nu nog steeds in bevinden. Cijfers uit het laatste kwartaal laten duidelijk zien dat de groei in het aantal bestellingen weer groter is dan in de zomer, en de eerste resultaten van 2021 zeggen dat de grootste ‘winnaars’ van 2020 voorlopig ook de sterkste groeiers blijven.



Grootste groei voor drie sectoren

Mensen blijven persoonlijke verzorgingsproducten ook in 2021 massaal online kopen. De consument heeft het online bestellen van deze producten in de categorie ‘personal care’ voorgoed ontdekt: in het vierde kwartaal lag de groei van het aantal pakketten nog altijd op 40 procent. Dit heeft overigens ook te maken met het aanbod in deze categorie, wat aanzienlijk is toegenomen. Meer online aanbod in combinatie met corona zorgen in deze sector voor meer online klanten.Dit geldt ook voor de ‘food & beverages’ sector. Die piekte logischerwijs rond de feestdagen, afgelopen december. Hoewel supermarkten open zijn, lijkt online winkelen voor eet- en drinkwaar een blijvende impuls te hebben gehad. De huis- en tuinbranche, tot slot, maakt zich volgens PostNL op voor een seizoenspiek in het voorjaar. Dit, in combinatie met mogelijke nieuwe of verlengde maatregelen die mensen aan huis binden, zal net als in de lente van 2020 voor een enorme toename in online bestellingen zorgen.