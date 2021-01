Nederland getroffen door guur economisch klimaat Duitsland De Duitse economie staat komende maanden voor een forse groeivertraging. Elke week van de lockdown kost de Duitse economie rond vier miljard euro. Daarmee valt de economische kwartaalgroei -0,5 procent lager uit. Dat blijkt uit onderzoek van Euler Hermes. Deze scherpe neergang wordt volgens de onderzoekers in de tweede helft van 2021 gevolgd door een sterke opleving. Voor het eind van de zomer zijn naar verwachting alle Duitsers gevaccineerd. Met een krachtige consumptiegolf als gevolg.



"De Duitse lockdown is ongekend streng. En Angela Merkel verwacht dat dit zal voortduren tot begin april. Als we die lijn doortrekken, ook gezien de nieuwe varianten van het coronavirus die opduiken, zullen we pas in de vroege zomer positieve economisch effecten merken van mogelijke versoepelingen," zo stelt Johan Geeroms, Risk Director Euler Hermes Nederland. Het kan niet anders volgens Geeroms dat ook Nederland de komende maanden getroffen wordt door dit gure economische klimaat bij onze belangrijkste handelspartner. De export van Nederlandse bedrijven naar Duitsland is bijna zeven procent van het bbp.



Drie gezichten

Volgens Geeroms laat de Duitse economie dit jaar drie gezichten zien. "Door het hardnekkige virus en de nodige maatregelen komt de Duitse economie eerst in een winterslaap terecht. Dat verandert pas rond april. Dan volgt er een technisch herstel omdat uitgestelde vraag loskomt. En ook zijn er positieve seizoenseffecten. In vergelijking met het slechte eerste kwartaal zal dat in het tweede kwartaal leiden tot een groei van +drie procent. Door de vaccinatie en allerlei versoepelingen voorzien we dat de Duitse economie in de tweede helft van 2021 in een overdrive terecht komt. In vergelijking met afgelopen jaar komt de groei daardoor uit op +3,5 procent in 2021." Euler Hermes voorziet voor 2022 een groei van de Duitse economie van +3,8 procent.



Europese aanpak

Geeroms houdt wel een slag om de arm. "Ook in de Duitsland komen er verkiezingen aan. Met gecompliceerde coalitiebesprekingen in het vooruitzicht. Wie gaat Merkel opvolgen als kanselier? Daar hebben we misschien in september antwoord op. Ik zie dat als een mogelijke valkuil. Het verhoogt de daadkracht in ieder geval niet. Ik voorzie een mix van beleidsverlamming en zelfgenoegzaamheid (Duitsland doet het relatief goed bij het beperken van de besmettingen). Duitsland zal naar binnen keren; zich focussen op nationale politiek. Dat staat een krachtige gemeenschappelijke aanpak in Europa in de weg."