Deadline btw-aangifte: 31 januari 2021 De deadline voor de btw-aangifte over het vierde kwartaal nadert. Ondernemers moeten hun btw-aangifte uiterlijk 31 januari hebben ingediend bij de Belastingdienst. Voor veel van de 236.589 ondernemers die in 2020 volgens de Kamer van Koophandel een bedrijf startten, is dit de eerste keer dat zij te maken hebben met de btw-aangifte over het vierde kwartaal.



Om ondernemers op weg te helpen, geeft de Belastingdienst een paar aandachtspunten.

Heeft u een vergissing gemaakt in een eerdere btw aangifte?

Geef correcties eenvoudig door. U kunt er bij uw jaarafsluiting achter komen dat u eerder in het jaar bijvoorbeeld een factuur bent vergeten bij uw btw-aangifte. Is uw correctie voor de btw minder dan

€ 1.000,- neem de correctie dan mee in deze aangifte. Is uw correctie meer dan € 1.000,-? Dien dan het formulier ‘suppletie omzetbelastingdienst’ in via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Heeft u uw auto het afgelopen jaar voor uw onderneming en voor privé gebruikt?

Corrigeer dan de btw voor het privégebruik in de btw-aangifte over het vierde kwartaal. Doe dit altijd. Of u nu een auto van de zaak heeft die u het afgelopen jaar privé heeft gebruikt of een privéauto die u zakelijk heeft gebruikt. Gebruik de rekenhulp ‘btw en de auto’ om de btw voor uw situatie te berekenen. Heeft u mondkapjes verkocht?

Sinds 25 mei 2020 vallen mondkapjes onder het 0% btw-tarief. Met deze coronamaatregel is het mondkapje goedkoper voor de consument. Als verkoper van mondkapjes mag u de btw wel als voorbelasting blijven aftrekken in uw btw-aangifte. Vergeet dit niet. Lukt het u niet om de btw uiterlijk 31 januari te betalen?

Check dan hier of u in aanmerking komt voor betalingsuitstel en vraag het zo snel mogelijk aan. U hoeft dan alleen op tijd btw-aangifte te doen. De btw betaalt u later. Heeft u al betalingsuitstel aangevraagd? Vraag de Belastingdienst dan tijdig om dit te verlengen. Het betalingsuitstel wordt dan verlengd tot 1 juli 2021. Maakt u sinds 1 januari 2021 gebruik van de kleineondernemersregeling?

Dan doet u vanaf het eerste kwartaal 2021 geen btw-aangifte meer. De btw-aangifte over het vierde kwartaal van 2020 staat nog wel voor u klaar in Mijn Belastingdienst Zakelijk. Vergeet niet deze tijdig te doen. Doe altijd aangifte

De btw-aangifte over het vierde kwartaal van 2020 moet uiterlijk 31 januari binnen zijn bij de Belastingdienst. Let op, doe ook aangifte als u:

gebruikmaakt van bijzonder uitstel van betaling. Het uitstel geldt alleen voor de betaling, niet voor de aangifte.

het afgelopen kwartaal geen omzet heeft gedraaid. Meer weten? Kijk op belastingdienst.nl/starters.