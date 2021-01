Mkb’ers zullen steeds vaker te vinden zijn op digitale platformen In de retailbranche heeft afgelopen jaar een digitale aardverschuiving plaatsgevonden. Door de coronapandemie heeft de sector tien jaar aan innovatie in tien maanden geïmplementeerd. Hoe dit jaar zal verlopen laat zich moeilijk raden, maar Jos van de Kerkhof, de nieuwe Country Manager van Visa in Nederland, deelt een drietal (betaal)trends die retailers zeker in de gaten moeten houden.



Real life e-commerce neemt een vlucht

De klanttevredenheid verbeteren? Integreer dan de online- en offlinewereld. Denk bijvoorbeeld aan consumenten die in een kledingwinkel QR-codes scannen en vervolgens korting kunnen winnen. Of aan consumenten die bij de bakker in de wachtrij bij de kassa hun brood via hun smartphone alvast kunnen afrekenen. E-commerce in het echte leven en de daarbij horende multichannel strategie zorgen voor minder wrijving en een betere winkelervaring. Het stelt bedrijven bovendien in staat om nog wendbaarder te zijn op het moment dat klantbehoeftes veranderen.

Frictieloze betalingen spelen in dit geheel een belangrijke rol. Winkeliers willen een Uber-achtige betaalervaring aanbieden, waarbij betalen in het koopproces is geïntegreerd. Denk aan Albert Heijn die bezig is geweest met een proef waarbij sensoren en camera’s bijhouden wie wat uit welk schap pakt. Afrekenen gebeurt daarbij automatisch, een kassa is niet meer nodig. De integratie van de online en offline wereld krijgt dit jaar vaart. Bedrijven die de middelen hebben, zeker in crisisbestendige sectoren zoals de supermarktbranche, gaan hier dit jaar stappen in zetten.

Tap to Phone wordt steeds zichtbaarder

Ik verwacht een sterke interesse in Tap to Phone in landen waar contactloos betalen de norm is of gaat worden. Retailers kunnen met Tap to Phone contactloze betalingen van klanten accepteren op hun mobiele telefoon, zonder dat hier extra (dure) hardware voor nodig is. Een app en een kaartlezer volstaat. Nederland valt bovendien onder de landen waar contactloos populair is, zo blijkt uit cijfers van Visa die onder meer laten zien dat 75 procent van de Europese Visa-betalingen tijdens de pandemie contactloos verloopt.

Het is zeker voor kleine retailers, denk aan een schoonheidssalon of een schoenmaker, een ideaal betaalacceptatiemodel. De kosten zijn laag en de telefoon als middelpunt van de betaalervaring past perfect in deze tijd. Rabobank biedt dit zelfs al aan. Ik verwacht dat deze manier van betalingen accepteren steeds zichtbaarder zal worden in 2021.

Digitale platformen worden de nieuwe winkelstraten

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn altijd op zoek naar manieren om te groeien buiten de lokale gemeenschap, vooral nu de coronapandemie fysiek winkelen onmogelijk heeft gemaakt. Zichtbaar zijn op digitale platformen wordt steeds meer een wapen voor retailers. Niet alleen om bekendheid te genereren, maar ook om nieuwe leads te bereiken en 24/7 bereikbaar te zijn.

Een platform verlaagt bovendien de drempel voor ondernemers om een nieuwe winkel te beginnen; je hoeft immers geen pand te huren en kunt gebruikmaken van de distributiekracht en het netwerk van deze platformen. Wel is het belangrijk dat er een gezonde relatie aanwezig is en de macht niet enkel bij het platform komt te liggen. Een level playing field. Denk bijvoorbeeld een duidelijke splitsing tussen platform en aanbieder.

Flexibel

Van de Kerkhof ziet dat de flexibele ondernemersgeest waar mkb’ers in Nederland om bekend staan, veel organisaties door de crisis loodst. "Mkb’ers zullen steeds vaker, nog meer dan voorheen, te vinden zijn op digitale platformen. Nederlandse ondernemers hebben in de coronapandemie al aangetoond hun bedrijf te kunnen aanpassen aan de huidige situatie, met creatieve en sympathieke ideeën waarmee lokale handel wordt gestimuleerd. Aangezien dit hét moment is om door te pakken in de digitalisering van uw bedrijf, twijfel ik er niet aan dat het mkb deze juiste stappen kan en gaat zetten."