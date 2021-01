Tesla Model S meest gezochte EV De Volkswagen Golf bleef in 2020 de meest gezochte occasion in Europa, zo blijkt uit het jaarlijkse Europa Rapport van AutoScout24. De BMW 3-Serie blijft met een tweede plek op de lijst ook populair, nauw gevolgd door de Mercedes C-Klasse. In het onderzoeksrapport van AutoScout24 worden vraag en aanbod van meer dan twee miljoen auto’s in zeven Europese landen met elkaar vergeleken op basis van merk, model, prijs en kleur.



Nieuw toegevoegd aan het jaarlijkse onderzoek is een overzicht van de vijf meest gezochte elektrische voertuigen (EV), waarbij de Tesla Model S bovenaan de lijst prijkt.



Duitse automerken en zwarte occasions geliefd onder de Europeanen

Al meerdere jaren zijn de Duitse automerken favoriet als het gaat om meest gezochte occasions in Europa. Zo stond Mercedes-Benz in 2020 met veertien procent van de paginaweergaven nog steeds bovenaan de ranglijst, nauw gevolgd door BMW (twalag procent), Volkswagen (elf procent), en Audi (elf procent). De nummer vijf op de lijst is onveranderd gebleven en is net als de afgelopen drie jaar het Amerikaanse Ford (vijf procent). Opvallend is dat in Nederland het automerk Volkswagen net als voorgaande jaren op de eerste plek staat.

Naast een terugkerende voorkeur voor occasionmodellen, blijft ook de meest gevraagde voertuigkleur in Europa doorgaans onveranderd. Ook in 2020 was zwart met 28 procent weer favoriet.



Opkomst van de elektrische auto

Nieuw onderzocht in 2020, is de Europese vraag op het AutoScout24-platform naar elektrische voertuigen (EV), waarbij de Tesla Model S als meest populaire EV naar voren komt. In alle onderzochte landen, op Frankrijk na die de voorkeur geeft aan de Renault ZOE van eigen bodem, staat de Tesla Model S bovenaan de lijst, gevolgd door de Renault ZOE, BMW i3, Tesla Model 3 en Audi e-tron.



Volkswagen Golf onverminderd populair

In 2019 werd de BMW 3-Serie na elf (!) jaar koploper te zijn geweest door de Volkswagen Golf van de eerste plaats verstoten. Het automodel wist in 2020 die plek te behouden. Alleen in Frankrijk staat een ander automodel op plek nummer één, namelijk de Ford Mustang. Als een mogelijk gevolg van de populariteit van beide automodellen is het afgelopen jaar hun gemiddelde prijs aanzienlijk toegenomen. Europa-breed steeg de gemiddelde occasionprijs van een Volkswagen Golf met 4,0 procent en de BMW 3-Serie werd zelfs 5,2 procent duurder in vergelijking met 2019.

Daarnaast staat de Mercedes-Benz C-Klasse nog steeds op plek drie als het gaat om meest gezochte occasionmodellen in Europa, waarna een nieuwe toevoeging aan de top vijf volgt: de BMW X-Serie. In 2019 stond de Audi A4 nog op de vierde plek, maar dit automodel is het afgelopen jaar geheel uit de Europese top vijf verdwenen. Op plek vijf staat onveranderd de Mercedes E-Klasse.



Grootste prijsstijging occasions bij Mercedes-Benz

Opvallend is dat er in 2019 bij Mercedes-Benz de grootste prijsstijgingen werden geconstateerd, de C-Klasse steeg met 3,8 procent en de E-Klasse zelfs met 4,8 procent, maar in 2020 daalden beide modellen in prijs. De Mercedes-Benz C-Klasse daalde tussen 2019 en 2020 met 1,4 procent en de E-Klasse zelfs met 2,6 procent.

In Nederland is de Volkswagen Golf (vier procent) nog steeds het meest geliefde automodel, gevolgd door de BMW 3-Serie (drie procent) en de Volkswagen Polo (twee procent).