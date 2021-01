Uw pand rolstoelvriendelijk maken: makkelijker dan u denkt Mensen met een mobiliteitsbeperking zijn volwaardige deelnemers op de arbeidsmarkt. Hoewel het om iemand kan gaan die precies die kennis of kunde heeft waarnaar een onderneming op zoek naar is, kunnen ze echter niet zomaar overal komen te werken. Omdat het kantoor of de werkruimte niet rolstoelvriendelijk is, krijgen zij niet de kans zichzelf te bewijzen. Maar wist u dat het vaak gemakkelijker is om een bedrijfspand rolstoelvriendelijk te maken dan u in eerste instantie zou denken?



Stephan Braal van Smienk Trapliften geeft vijf tips hiervoor.



Hoogteverschillen overbruggen

Het grootste type obstakels voor mensen die zich met behulp van een rolstoel voortbewegen, zijn toch wel hoogteverschillen. Braal: "Mensen die goed ter been zijn, beseffen zich vaak niet eens hoeveel hoogteverschillen zij overbruggen in een gebouw. Van een klein opstapje een toiletruimte in tot een paar trappen op of af naar een andere verdieping. Het begint vaak al bij de entree. Is hier een trap? Dan kan hier vaak een rolstoelhelling naast geplaatst worden. Verder is een gelijkvloerse werkruimte ideaal. Maar omdat dat vaak niet mogelijk is, zou er in ieder geval binnen een lift of traplift aanwezig moeten zijn. Hoge drempels bij bijvoorbeeld de toiletten daarnaast kunnen vrij eenvoudig met behulp van bijvoorbeeld drempelhulpen overbrugd worden."



Brede doorgangen zonder obstakels

Verder is het volgens Braal belangrijk voor een rolstoelvriendelijke onderneming om te zorgen voor brede doorgangen zonder obstakels. "Voorkom ten eerste het plaatsen van smalle deuropeningen waar rolstoelers maar nauwelijks doorheen komen. Zorg er daarnaast voor dat er geen smalle doorgangen zijn. Creëer ruime paden tussen het kantoormeubilair door. Om meubels zo praktisch mogelijk te plaatsen zonder al teveel hoeven te schuiven, kan het helpen eerst een ontwerp te maken van mogelijke indelingen."



Automatische of lichte deuren

Naast hoogteverschillen zijn ook deuren berucht bij mensen in een rolstoel. Braal: "Al eerder werden drempels bij deuren genoemd, en smalle deuropeningen. Maar hebt u er eigenlijk ook wel eens bij stilgestaan of een deur zelf gemakkelijk te openen en sluiten is? Vergeet immers niet dat rolstoelers niet allebei hun handen vrij hebben hiervoor. Lichte deuren, deuren die door middel van een knop te bedienen zijn of die automatisch openen en sluiten zijn daarom ideaal voor mensen met een mobiliteitsbeperking."



Hulpmiddelen in het toilet

Wilt u een rolstoelvriendelijke onderneming, dan mogen volgens Braal ook hulpmiddelen in het toilet niet ontbreken. "Om veilig en comfortabel van het toilet gebruik te kunnen maken, zijn wandbeugels onmisbaar. Er zijn zowel vaste toiletsteunen als beugels die weggeklapt kunnen worden, dus er is voor iedere toiletruimte een passende oplossing."



Een in hoogte verstelbaar bureau

De laatste jaren is er veel meer nadruk komen te liggen op flexibele werkplekken. Om een werkplek ergonomisch correct in te kunnen stellen, zijn in hoogte verstelbare bureaus onmisbaar. Braal: "Deze zijn tot slot ook uitermate geschikt voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Net zoals zij tegenwoordig vaak kiezen voor een rolstoel die in hoogte verstelbaar is, is het om in een goede en gezonde houding te kunnen werken ook belangrijk dat het bureau te verstellen is."

Om te beoordelen welke van deze oplossingen nodig en mogelijk zijn binnen het kantoor of de werkruimte kunt u het beste een professionele partij inschakelen. Zij zijn specialisten als het gaat om het toegankelijk maken van een pand voor mensen met een mobiliteitsbeperking.