Nederland en Frankrijk zijn Europese koplopers in het integreren van AI De COVID-19-pandemie heeft de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie (AI) verder bewezen. Bedrijven gingen AI inzetten om trends te voorspellen, klantervaringen te personaliseren en AI werd (en wordt) zelfs gebruikt om coronabehandelingen en -vaccins te onderzoeken. De crisis onthulde echter dat er ook grenzen zitten aan het traditionele gebruik van AI. In tijden van crises, moeten AI-modellen opnieuw ingericht worden zodat ze blijven werken tijdens grote veranderingen.



De huidige pandemie maakt bedrijven ‘digital-first’, waardoor AI een belangrijke factor kan spelen voor de groei en het concurrentievermogen van deze bedrijven. AI is echter geen magische sleutel voor succes. De implementatie van AI-oplossingen kan mislukken als het geïntegreerd wordt voor het verkeerde vraagstuk, de juiste data niet geidentificeerd is of verkeerd gebruikt wordt, of als het model niet gebouwd is om op te schalen. De resultaten van verschillende AI-implementaties variëren dus enorm.



De stadia van AI

Om leidinggevenden te ondersteunen bij het stimuleren van de Return On Investment (ROI) van AI, heeft ESI Thoughtlab samen met onder andere Cognizant een wereldwijd onderzoek uitgevoerd onder 1.200 organisaties in vijftien landen (inclusief Nederland). Uit het onderzoek blijkt onder meer dat in Europa ruim de helft van de bedrijven zich in het beginstadium van de AI-ontwikkeling bevindt, terwijl 33 procent zich in een meer geavanceerd stadium bevindt. Daarnaast bestempelt twaalf procent van de bedrijven zich als leider op het gebied van AI.

Ruim twee derde van de Europese bedrijven zegt dat AI van essentieel belang is voor de toekomst van hun organisatie. Bedrijven geven aan dat AI niet meer weg te denken is in hun business. Met name de organisaties in het Verenigd Koningrijk (73 procent), Scandinavië (66 procent) en Nederland (64 procent) zien de voordelen van AI. Voornamelijk banken geloven in de kracht van AI. Zo geven ruim negen op tien banken aan dat AI essentieel is voor de toekomst. Consumenten- en retailbedrijven (76 procent) en technologiebedrijven (75 procent) blijven niet ver achter.

Europese bedrijven hebben er vertrouwen in dat AI hun productiviteit, winstgevendheid en concurrentievermogen verbetert. De mens blijft wel het middelpunt van hun aanpak. Andere belangrijke conclusies uit het onderzoek:



1. AI gaat prestatiekracht enorm verbeteren

De belangrijkste voordelen voor Europese bedrijven weerspiegelt de mensgerichte benadering van AI. Naast een hogere productiviteit (52 procent), omvatten deze voordelen ook een hogere klanttevredenheid (47 procent) en meer betrokkenheid van werknemers (40 procent). Europese leidinggevenden verwachten daarnaast dat deze voordelen de winstgevendheid verhogen (30 procent).



2. Europese bedrijven moeten tempo opvoeren om AI-doelstellingen te behalen

Als Europese bedrijven de (ambitieuze) plannen van de overheidssector willen verbeteren om de kloof met hun concurrenten in Amerika, Azië en Australië te dichten, is er veel werk aan de winkel. Europa heeft namelijk de minste leiders (tqaalf procent) en het grootste aantal beginners (23 procent) op het gebied van AI. Respondenten uit Nederland (36 procent) en Frankrijk (30 procent) zijn momenteel het verst gevorderd als het aankomt op de implementatie van AI. Nederlandse respondenten verwachten dat de AI-implementatie de komende drie jaar stijgt tot 68 procent.



3. Europa loopt achter in uitvoering AI

Europa loopt achter op Amerika en Azië als het aankomt op de uitvoering van AI, voornamelijk op het gebied van HR. Amerika en Azië hebben een streepje voor op het gebied van het werven en trainen AI-talent en het inzetten van van AI-experts en -teams. Uit het onderzoek blijkt dat Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk voorop lopen in het werven en trainen van bekwame mensen met behulp van AI (26 procent).



4. Uitdagingen in integratie van AI

De belangrijkste pijnpunten van Europese bedrijven met betrekking tot de AI-implementatie zijn projectmanagement (50 procent), wettelijke beperkingen (44 procent) en het beheren van risico’s en ethiek (39 procent). Ook het beheren van data (32 procent) en tot slot de beperkte AI-vaardigheden en -talent (31 procent) komen naar voren als lastige kwesties. Sommige van dze pijnpunten zijn terug te leiden naar interne beperkingen in het beheer van projecten en data. Andere, zoals wettelijke beperkingen en gebrek aan experts, weerspiegelen de realiteit van de zakelijke wereld in Europa.



5. Investeringen in AI

Om te kunnen concurreren met bedrijven in Amerika en Azië, investeren Europese bedrijven flink in AI. Europese bedrijven investeren namelijk bijna evenveel als Aziatische bedrijven in procenten van de omzet, en investeren significant meer in vergelijking met hun tegenhangers in Amerika. Europese bedrijven verhogen hun investeringen sneller dan hun tegenhangers in Amerika met de verwachting dat het groeitempo in de komende drie jaar verdubbelt. In procenten van de totale omzet, investeren vooral Scandinavische bedrijven (1,03 procent) in AI, terwijl Nederlandse (0,65 procent) en Zwitserse bedrijven (0,60 procent) dit in mindere mate doen.



Volgende stap

"De volgende stap voor Europese bedrijven wordt bepaald door de mate waarin zij klaar zijn voor AI. Bedrijven die al eerder met AI hebben gewerkt, hebben ons belangrijke lessen geleerd die bedrijven helpen verder te komen," zegt Bret Greenstein, SVP en Global Head of AI & Analytics bij Cognizant. "Een goede basis is het sleutelwoord als je begint met het integreren van AI. Er is een reden dat twee derde van de bedrijven die beginnen met AI benadrukt dat je IT-architectuur en datamanagementsysteem AI wel moeten ondersteunen. Bovendien adviseert 57 procent van de beginnende bedrijven om voldoende budget beschikbaar te stellen.

Zodra u als bedrijf meer kennis hebt van AI, verdwijnen de fundamentele IT-, data- en budgethindernissen, maar komen organisatorische en menselijke uitdagingen naar voren. AI-leiders kennen de voordelen van samenwerken, zowel binnen als buiten hun organisatie. Ze benadrukken om samen te werken met AI-experts en business teams om praktijkvoorbeelden te identificeren, en zo proactief stappen te zetten om hun ecosysteem bestaande uit AI-partners, leveranciers en consultants uit te breiden. Om AI op te schalen, begrijpen leiders het belang van ondernemersmentaliteit, maar zien zij ook de ernst in van een HR-plan dat tegemoetkomt aan de vragen van de medewerkers."