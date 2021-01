COVID-19 legt belangrijke rol digitale infrastructuur bloot Het voorspellen van tech-trends was altijd al een uitdagende taak, maar zeker na een jaar waarin de wereld op zijn kop is gezet. COVID-19 heeft de digitale adoptie in elke sector versneld en daarmee de belangrijke rol van digitale infrastructuur en technologie blootgelegd.



Een groep technologen van Equinix is bijeen gekomen om te voorspellen wat volgens ons de grootste technologische ontwikkelingen gaan zijn voor wat betreft de digitale infrastructuur. Dit is wat wij denken dat er gaat gebeuren.

Cloud-native infrastructuur krijgt de overhand

Digitale bedrijfsmodellen worden steeds meer gedreven door moderne software stacks en maken uitgebreid gebruik van open-source en cloud-native technologieën. In een notendop kan u cloud-native uitleggen als een software-ontwikkeling waarbij het gebruik van cloud computing en principes zoals microservices, API-first, containers en DevOps wordt gestimuleerd. De analisten voorspellen dat voor een software-gedefinieerde infrastructuur automatisering de vuistregel wordt: alles wat geautomatiseerd kan worden, móet via slimme software ook geautomatiseerd worden. In 2021 zal snelle verspreiding en adoptie van cloud-native technologieën plaatsvinden in praktisch elke laag van de infrastructuur.

Edge-first aanpak zorgt voor innovatiegolf

"In 2023 wordt meer dan 50 procent van de door bedrijven geproduceerde data gecreëerd en verwerkt buiten het datacenter of de cloud. In 2019 was dit minder dan tien,procent," aldus de analisten van Gartner. We maken alsmaar meer gebruik van de edge, zowel voor ons werk als privé. Dit betekent dat het rekenproces zich steeds meer verplaatst van gecentraliseerde datacenters, naar een gedistribueerde, verbonden infrastructuur op edge-locaties, dichtbij de plaats van datacreatie en dataconsumptiebronnen.

Wat gaan we daar in 2021 van merken? De analisten voorspellen een aanhoudende impuls in edge-first implementaties en een golf van technologische innovaties in de infrastructuurstack als gevolg hiervan. Betrouwbaar schakelen en orkestreren van gedistribueerde infrastructuur was (en is) een complex proces. Dankzij nieuwe innovaties wordt deze complexiteit aan de edge aangepakt.

5G-revolutie gaat net zo invloedrijk zijn al breedband destijds

De analisten voorspellen dat na verloop van tijd de overgang van draadloos naar 5G net zo’n grote verandering zal zijn als van telefoonlijn naar breedband. 2021 wordt dan ook het jaar waarin bedrijven overwegen 5G op te nemen in hun infrastructuurontwerp. Gebruik van hoogwaardig 5G vereist een fysieke infrastructuur die zich optimaal uitstrekt tot aan de digital edge. De combinatie van deze nieuwe digitale infrastructuur en bestaande macro-edge datacenters vormt straks een krachtig architectonisch model, waarbij enorme hoeveelheden data en gedistribueerde computing resources beschikbaar worden met een lagere latency.

AI verhuist naar de digitale edge

AI is zeker geen nieuw concept, maar het biedt wel veel kansen voor machine- en deeplearning. Volgens IDC besteedt in 2022 80 procent van de bedrijven die overgaan op een hybride bedrijfsmodel, vier keer meer aan een AI-geschikte en veilige edge-infrastructuur. Deze infrastructuur wordt gebruikt om flexibel te reageren en realtime inzichten te krijgen. De hoeveelheid computing die gebruikt wordt in de grootste zelflerende-AI’s is enorm toegenomen. Na een kleine vier maanden (3,5 maand) verdubbelt dit zich telkens en de AI-algoritmische efficiëntie verdubbelt elke zestien maanden. Bij deze snelheden is de tweejarige verdubbelingsperiode van Moore kinderspel. Verbeteringen in zowel hardware- als algoritmische efficiëntie zorgen er bovendien voor dat meer AI-workloads kunnen worden uitgevoerd met minder hardware en minder verwerkingsbronnen. Deze veranderingssnelheid zal alleen maar toenemen in 2021 en daarna, gezien de adoptie van AI, uitbreiden in alle sectoren.

Sterke toename van duurzame, grid-positieve datacenterprojecten

Nu de wereldwijde klimaatcrisis verergert, veranderen organisaties hun beleid. Waar veel bedrijven eerst vooral probeerden negatieve impact te vermijden, ligt de focus nu op het creëren van positieve veranderingen. In 2021 zullen we de eerste stappen zien richting de eerste grote ‘grid- en duurzaamheids’ positieve datacenterprojecten. Tot op heden beheren veel datacenterbedrijven hun energieverbruik en corresponderende koolstofuitstoot via ontwerpinnovaties en energie-efficiëntiemaatregelen.

Meerdere operators zijn een stap verder gegaan en hebben zich toegewijd tot 100 procent hernieuwbare energie en koolstof neutraliteit. Een aantal daarvan zijn in overeenstemming met de Green Deal van de Europese Unie (EU), die pleit voor volledige koolstofneutraliteit in datacenters in 2030. Verwacht wordt dat in 2021 de digitale economie verder zal uitbreiden en versnellen, waardoor datacenters een essentiële rol krijgen. Ze krijgen daarbij de verantwoordelijkheid om een positieve impact te hebben op het milieu. Deze trend zal de innovatie van datacenters versnellen en een cruciale rol spelen voor grid-positiviteit. Het vermindert de belemmeringen waarmee leveranciers bij het ontwikkelen van platforms voor bedrijfskritische datacenterfaciliteiten worden geconfronteerd aanzienlijk.