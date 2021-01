Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de aangeleverde cases van hoog niveau De winnaars van The Dutch Sortlist Awards 2020 zijn bekend. Sortlist reikte in een online videoreeks de prijzen uit voor de beste campagnes en prestaties van ambitieuze marketing bureaus en digital agencies in Nederland. De vakjury, bestaande uit onder andere Han Go (Creative Director bij Go-Tan), Martine Beiten (CEO bij Ticketveiling.nl) en Thomas Slotboom (MD en Video Entrepeneur bij SollVision), constateerde dat zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de aangeleverde cases van hoog niveau was.



Het gevolg hiervan was een concurrentiestrijd, die ervoor zorgde dat de keuze voor de jury niet gemakkelijk was. Zoals bij elke award kan er uiteindelijk maar één de winnaar zijn. Alhoewel, in het geval van The Dutch Sortlist Awards zijn dit er zes.



Alle winnende agencies per categorie op een rij :

Ecoteers - The Agency of Tomorrow

AGCS Works - Highest Customer Satisfaction

Counter Content - Most Successful Campaign

Wirelab - Agency Sales

Lizard Global - Rising Star

Innovative Brands - Most Creative Works Presentation



Sortlist feliciteert de winnaars van harte!



Wilt u de video’s van alle prijsuitreikingen bekijken? U kunt ze vinden op de The Dutch Sortlist Award website.