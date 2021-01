Ondernemers met growth mindset succesvoller dan ondernemers met fixed mindset Nieuw onderzoek in opdracht van Mollie laat zien hoe het omarmen van een growth mindset e-commerce-ondernemers concurrentievoordeel heeft geboden. Het onderzoek Growth mindset merchants: outmaneuvering, outcompeting and outperforming, dat is uitgevoerd in samenwerking met Coleman Parkes, laat zien dat Europese ondernemers met een groeimindset gemiddeld 17 procent meer jaaromzet genereren dan ondernemers met een zogenaamde ‘fixed’ mindset.



De termen growth mindset en ‘fixed mindset’ zijn meer dan dertig jaar geleden bedacht door dr. Carol Dweck. Mensen met een growth mindset begrijpen dat mogelijkheden en intelligentie te ontwikkelen zijn. Zij nemen eerder uitdagingen aan, leren van het proces en ontwikkelen zo vaardigheden. Zij zijn dan ook succesvoller dan mensen met een fixed mindset.



Optimisme & ambitie

Covid-19 heeft de groei van e-commerce weliswaar sterk versneld, maar voor veel ondernemers in verschillende sectoren is 2020 een heel uitdagend jaar geweest. Ondanks die economische onzekerheid haalden ondernemers die bewust willen groeien tijdens de eerste coronagolf meer omzet of zagen ze minder omzetdaling dan hun directe concurrenten. Circa drie op de tien ondernemers (28 procent) met een groeimindset zagen in vergelijking met dezelfde maanden van 2019 hun maandomzet tijdens de pandemie groeien, tegenover twee op de tien (21 procent) van de ondernemers zonder zo’n mindset.

Uit de studie bleek ook dat ondernemers met een growth mindset optimistischer en ambitieuzer zijn over omzetgroei. 93 procent van dit type ondernemers verwacht in de komende twaalf maanden een stijging van de online omzet, vergeleken met 83 procent van de ondernemers met een fixed mindset. Growth-imindsetondernemers ervaren ook lagere percentages van zogenaamde abandoned shopping carts omdat ze eerder geneigd zijn om afhakende klanten op te volgen en vaardigheden te ontwikkelen om de hoofdoorzaken ervan aan te pakken. Wat ondernemers met een growth mindset onderscheidt van collega’s met een fixed mindset, is dat ze internationaler zijn, relevantere manieren van betalen bieden en meer gefocust zijn op het vinden van manieren om hun conversie te optimaliseren.

"2020 heeft ondernemers op een ongekende manier uitgedaagd. Retailers zagen hun bezoekersaantallen sterk teruglopen, maar werden ondersteund door trends in e-commerce, aangedreven door social distancing en nationale lockdowns. Het is van cruciaal belang dat ondernemers deze uitdagingen erkennen en omarmen en hun capaciteiten opbouwen om uiteindelijk in de behoeften van hun klanten te voorzien", zegt Stefanie Richheimer, VP West Europa bij Mollie. "Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat het omarmen van een growth mindset ondernemers een concurrentievoordeel biedt en zelfs in de meest turbulente tijden omzet en groei stimuleert. In wezen gaat het erom dat zij van elkaar leren en voortdurend verbeteringen stimuleren. Dat is ook wat Mollie doet om onze 110.000 Europese klanten te helpen groeien. Tussen maart en oktober 2020 zagen klanten van Mollie een omzetstijging van veertig procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Dit overtreft ruimschoots de gemiddelde groei die wordt gerapporteerd door fixed mindset- en zelfs growth-mindsetondernemers in ons onderzoek."



Download het volledige rapport om meer te weten te komen over hoe het omarmen van een growth mindset e-commerce-ondernemers concurrentievoordeel kan opleveren.