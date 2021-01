Waar moet u als ondernemer op letten bij het afsluiten van uw uitvaartverzekering? Het is heel menselijk om niet te veel over de dood na te denken. Nu we echter het afgelopen jaar dagelijks in de media berichten lezen over mensen die overlijden aan of door COVID-19, is het toch verstandig hier aandacht aan te besteden. Weet u bijvoorbeeld al wat er met uw onderneming gebeurt als u overlijdt? Is er iemand die de zaken over kan nemen? Weet iemand uw wachtwoorden? Ook privé is het verstandig u voor te bereiden op uw overlijden. Een begrafenis of crematie kost namelijk al snel duizenden euro’s. Niet iedereen heeft dit zomaar, en u wilt natuurlijk niet uw nabestaanden met de kosten opzadelen. Een uitvaartverzekering kan hierbij uitkomst bieden.



Bart Koenraadt van Uitvaartverzekering.nl vertelt meer over drie zaken waar u op moet letten bij het afsluiten van een uitvaartverzekering.



Verschillende soorten uitvaartverzekeringen

Koenraadt begint met een korte uitleg van de verschillende soorten uitvaartverzekeringen. "Een kapitaalverzekering biedt een uitkering in geld, een naturaverzekering biedt een vergoeding van afgesproken producten en diensten, een combinatieverzekering biedt een uitkering die deels bestaat uit kapitaal en deel uit natura en een natura sommenverzekering tot slot vergoedt de dekking van de factuur van de uitvaart. Het is belangrijk u te beseffen dat niet ieder type uitvaartverzekering dezelfde keuzevrijheid biedt."

Als voorbeeld noemt hij meer kenmerken van een naturaverzekering. "Deze kent de minste flexibiliteit en keuzevrijheid. Alle producten en diensten horende bij de uitvaart zijn vooraf immers al vastgelegd. Wil een nabestaande iets anders voor de uitvaart, bijvoorbeeld een mooiere kist, extra bloemen of een rouwbegeleider? Dan zal daarvoor bijbetaald moeten worden."



Is een uitvaartverzekering waardevast?

Koenraadt legt uit dat het tevens belangrijk is om te kijken of een verzekering waardevast is. "Bij het afsluiten hebt u meestal de mogelijkheid deze waardevast te maken of te laten indexeren. Dit houdt in dat de uitkering of de dekking meestijgt met de inflatie. Is een uitvaartverzekering niet waardevast, dan betekent dit dat de waarde van de uitkering of dekking dus niet meestijgt met de daadwerkelijke kosten. Er is dan geen sprake meer van een volledige dekking, waardoor uw nabestaanden mogelijk zelf nog een gedeelte van de uitvaart dienen te bekostigen. Kiest u voor een waardevaste verzekering dan betaalt u ieder jaar iets meer premie, maar komen uw nabestaanden niet voor een onaangename financiële verrassing te staan."



Wat moet er met uw lichaam gebeuren?

Tot slot benoemt Koenraadt dat er op verschillende manieren met uw lichaam omgegaan kan worden na uw overlijden. "Dit wordt ook wel lijkbezorging genoemd. Tot op heden had u de keuze tussen gecremeerd of begraven worden. De kosten hiervan lopen algauw in de duizenden euro’s, maar kunnen wel sterk uiteenlopen. Vooral als u begraven wilt worden, is het goed u te verdiepen in de kosten hiervan. Het soort graf, een algemeen graf, eigen graf of natuurgraf, heeft invloed op de uiteindelijke kosten. Daarnaast is er sprake van enorme verschillen in de kosten tussen verschillende begraafplaatsen en gemeenten. Waarschijnlijk kan er vanaf dit jaar ook gekozen worden voor resomeren, waarbij het lichaam opgelost wordt in een warm bad. Dit is milieuvriendelijker en goedkoper."

Door vooraf goed na te denken over uw wensen met betrekking tot de lijkbezorging en de uitvaart, kunt u de uitvaartverzekering het beste laten aansluiten op de verwachte kosten.