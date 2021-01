Aandeel groene stroom uit Nederland stijgt met 36 procent Opnieuw stapte in 2020 een recordaantal huishoudens over naar een andere energieleverancier. Gaslicht.com zag een groei van maar liefst 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Hoewel de financiële besparing de grootste motivator blijft om over te stappen, ziet Gaslicht.com een duurzame trend onder haar overstappers. Steeds vaker werd bewust voor groene stroom uit Nederland gekozen. Ook het percentage overstappers met zonnepanelen is aanzienlijk toegenomen.



"In 2020 zagen we een grote piek in het aantal overstappers in het voorjaar," zegt Ben Woldring, oprichter van Gaslicht.com. "Door de coronacrisis, de daardoor lage olieprijzen en daarmee ook gekelderde energieprijzen, ontstond een run op vaste energiecontracten voor een jaar. De historisch lage energietarieven maakten dat het ineens ook aantrekkelijk werd om bestaande langjarige contracten open te breken. Het aan huis gekluisterd zijn en de vele media aandacht rondom thuiswerken heeft ervoor gezorgd dat mensen duidelijk op zoek waren naar manieren om te besparen. Het heeft vele slapers wakker geschut."



Aanbod groene stroom neemt toe

Het aanbod groene stroom is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Voornamelijk doordat het aanbieden van groene stroom voor de meeste energieleveranciers tegenwoordig de norm is geworden. Van alle afgesloten contracten ging het in 90 procent van de gevallen om groene stroom. Hiervan koos ruim 32 procent voor groene stroom opgewekt in Nederland. Waar het in 2019 nog daalde, nam het aandeel in 2020 met ruim een kwart toe.

Niet alleen ziet Gaslicht.com een verschuiving in de steeds duurzamere contracten die leveranciers aanbieden, ook is er een duidelijke verschuiving in het zoekgedrag van bezoekers op Gaslicht.com zichtbaar. Er wordt actiever gezocht naar contracten met duurzame stroom uit Nederland. Het filter groene stroom uit Nederland werd maar liefst 30 procent vaker gebruikt dan een jaar eerder. Vanwege het bewustere zoekgedrag en de maatschappelijke discussie heeft Gaslicht.com in 2020 als eerste energievergelijker het biomassa filter geïntroduceerd. Daardoor is het mogelijk dat je eenvoudig energiecontracten vrij van biomassa kunt selecteren.



Energie vergelijken met zonnepanelen

De duurzame trend zet zich zichtbaar voort in de groei in het aantal huishoudens met zonnepanelen. Bijna een kwart van de overstappers geeft bij de vergelijking op Gaslicht.com aan zonnepanelen te hebben. Dit is een forse toename in vergelijking met 2016, toen dat percentage nog op 8,5 procent lag.



Overstappen levert flinke besparing op

De belangrijkste reden om over te stappen blijft de besparing die het op jaarbasis oplevert. In 2020 bedroeg het gemiddelde bespaarbedrag voor een huishouden € 350. Dit wordt berekend aan de hand van het gekozen contract ten opzichte van de gemiddelde kosten van een variabel contract voor onbepaalde tijd. Dat is het contract waar overstappers op terugvallen op het moment dat een contract voor bepaalde tijd afloopt. Dat is tevens het contract dat zogenoemde slapers afnemen. Ook blijft het overgrote deel van de overstappers voor een contract met vaste tarieven voor de duur van 1 jaar kiezen.

"Historisch gezien is een eenjarig contract met vaste tarieven ook altijd de beste keuze gebleven. Zo kunt u elk jaar profiteren van lage actietarieven in combinatie met een gunstige welkomstpremie," aldus Woldring.