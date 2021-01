Communiceer transparant over duurzaamheidskenmerken De consumentenbehoefte naar transparante informatie over duurzaamheid blijft groeien. Consumenten willen dat modebedrijven zich verantwoordelijk gedragen en rekening houden met maatschappelijke en milieu-effecten van hun producten. De groeiende behoefte benadrukt dat deze bedrijven ook in de huidige crisis aandacht moeten geven aan duurzaamheid.



In een paar maanden tijd legt COVID-19 de kwetsbaarheid van systemen pijnlijk bloot, waaronder het traditionele modesysteem. Iedere schakel in de keten krijgt een klap te verduren, van maker, leverancier en retailer tot consument. De kledingverkoop blijft sterk achter en online zien we wel groei, maar dat maakt bij lange na het verlies van fysieke winkels goed. McKinsey berekende in april dat de gemiddelde marktwaarde van de wereldwijde mode-industrie tussen januari en eind maart met bijna 40 procent kelderde. En met de huidige sluiting van winkels wordt het er niet beter op. Maar er valt ook een positieve ontwikkeling te bespeuren: de consumentenbehoefte naar transparantie blijft groeien.



Consumenten maken tijdens pandemie milieubewustere keuzes

Consumenten maken steeds vaker een bewuste keuze als het gaat om (online) modeaankopen. Zij geven aan in dat ze in het afgelopen half jaar stappen hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat hun aankopen zo milieubewust mogelijk zijn. Onderzoek onder consumenten over hun online modeaankopen wijst uit dat:

25 procent van de modeconsumenten online onderzoek heeft gedaan naar de mate van duurzaamheid van een merk.

35 procent verklaarde dat ze geen online aankoop zouden doen als ze ontdekten dat de verpakking niet milieuvriendelijk was.

23 procent van de ondervraagden herhaalaankopen hebben gedaan op basis van de duurzaamheidsreferenties. Helaas is het maken van duurzame keuzes voor consumenten nog niet zo gemakkelijk. Waar het volgens bovengenoemd onderzoek nog aan ontbreekt om duurzamer te kunnen kiezen is toegankelijke informatie (34 procent), een gebrek aan duurzame opties (32 procent) en de kosten (30 procent). Iets waar de sector wel antwoord op moet gaan geven.



Transparante communicatie over duurzaamheidskenmerken

Consumenten nemen dus steeds vaker de duurzaamheidsimpact mee bij hun aankoopbeslissing. En we zien ook dat merken hiermee aan de slag zijn. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft eind 2020 het concept Leidraad Duurzaamheidsclaims gepubliceerd, waarin enkele vuistregels voor bedrijven worden gegeven. De uitgangspunten van de leidraad zijn:

Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn Wees eerlijk en concreet Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend Nieuw: duurzaamheidskenmerken delen via GS1 Fashion Base

Aan de hand van de ACM-leidraad hebben GS1 Nederland, Modint en retailservice organisatie Euretco gekeken welke duurzaamheidsinformatie van toegevoegde waarde kan zijn voor de consument. Op basis daarvan is er nu een set met duurzaamheidskenmerken in GS1 Fashion Base opgenomen.

Edwin Belt van INretail - ook nauw betrokken bij het GS1 Fashion Base initiatief- licht toe: "GS1 Fashion Base biedt al zoveel gemak en gewin voor de retailer. Actuele en gestandaardiseerde productdata direct én eenvoudig beschikbaar aangevuld met categorieën en foto’s. Maar het wordt nog mooier, retailers kunnen nu ook direct beschikken ook over de duurzame achtergrond van het artikel en/of het merk. Daarin is GS1 Fashion Base uniek!"

In de nieuwste versie van GS1 Fashion Base zijn de belangrijkste duurzaamheidskenmerken opgenomen. Deze kunnen gebruikt worden bij productinformatie voor diverse communicatiekanalen door merken en retailers. Het gaat om de volgende duurzaamheidsinformatie die nu gedeeld kan worden:

Vegan friendly

Mate van duurzaamheid

Duurzame technologieën en materialen

Gerecycled materiaal en percentage

Gerecycled verpakkingsmateriaal

Duurzaamheidscertificaten

Duurzaamheidsorganisaties Grijp situatie aan

Juist nu ligt er een de kans voor een duurzame modetoekomst. Kijk eens intern hoe uw data nu is georganiseerd. Op de website vindt u het GS1 Fashion Base datamodel. U kunt alvast vrijblijvend kijken hoe u de data kunt standaardiseren, zonder meteen te investeren. Het is een goed begin om vervolgens de stap naar het daadwerkelijk delen van die data te maken.