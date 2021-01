Ook Britse exporteurs staat klap te wachten Goederen die gemaakt zijn in het VK of de EU kunnen tariefvrij verhandeld worden, zo staat in de Brexitdeal. Wel nemen de non-tarifaire belemmeringen toe, en wel met +tien procent, zo heeft Euler Hermes becijferd. Mede hierdoor krijgt de Europese export naar het VK in 2021 te maken met een terugval van tien miljard euro. Dit exportverlies wordt pas in de tweede helft van het jaar voelbaar.



Euler Hermes voorspelde eerder dat er door de Brexit in het eerste jaar € 18 miljard aan EU-export naar het VK verloren zou gaan. Dit valt fors lager uit door de afgesproken overgangsperiode van zes maanden. Euler Hermes gaat nu uit van een verlies aan exportwaarde van maximaal € 10 miljard. Duitsland (€ 2 miljard), Nederland (€ 1,2 miljard), Frankrijk (€ 0,9 miljard), België (€ 0,7 miljard) en Italië (€ 0,6 miljard) zouden het zwaarst getroffen blijven. Dit komt door een mix aan oorzaken: zwakke vraag, mede door corona en de lockdowns, toegenomen administratieve rompslomp en extra kosten voor transport en logistiek.



Tariefvrij: klinkt te positief

Johan Geeroms, Risk Director Euler Hermes Nederland: "Tariefvrij klinkt leuk, maar de praktijk is weerbarstiger. Uit welke onderdelen bestaan jouw product en waar komen die vandaan? Bedrijven die zakendoen met het VK krijgen te maken met ‘rules of origin’. Dan zijn er opeens wel tarieven in het geding. Hiervan krijgen vooral sectoren last die veel van hun basismaterialen en onderdelen elders (buiten De EU) halen. Denk aan hout, elektrische apparatuur, metalen, chemicaliën, farmaceutica, computer en elektronica, transportmiddelen en machines."

Volgens Geeroms wordt de klap van de Brexit enigszins verzacht doordat corona extra speelruimte biedt voor overheidsstimuleringsmaatregelen. Denk aan het investeren in infrastructuur. "Het negatieve Brexit-effect wordt gedeeltelijk geabsorbeerd door de corona gerelateerde subsidiepolitiek. Ook is er door corona en de restricties minder drukte aan de grens. Dat geeft regeringen van het VK en de EU extra tijd om infrastructuur voor de douane-afhandeling te verbeteren."



Toeleveringsketen

"Door corona zijn al veel bedrijven aan de slag gegaan met het doorlichten van hun toeleveringsketen. Ze hebben gemerkt hoe kwetsbaar ze zijn als ze producten van heel ver weg halen. Ook voor het ‘rules of origin’-principe kan het wenselijk zijn om leveranciers in eigen land (dat geldt vooral voor het VK) of binnen de EU te zoeken," stelt Geeroms. Hij voegt hieraan toe dat 35 procent van de bedrijven in het VK op zoek zijn naar binnenlandse toeleveranciers (ter vervanging van hun buitenlandse leveranciers). "Dat is het hoogste cijfer in Europa. Voor Nederland is dat geen goed bericht. Ook daardoor wordt de export naar het VK aangetast."

Euler Hermes voorspelt dat Britse exporteurs een klap staat te wachten van € 27,3 miljard in 2021.