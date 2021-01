Museum Quarter Amsterdam wil terug naar een intelligente lockdown Bedrijven en instellingen verenigd in BIZ Museum Quarter Amsterdam vragen de Gemeente Amsterdam om hulp. Ze richten een dringend verzoek aan het College onze beleidsmakers in Den Haag te vragen de mogelijkheden te onderzoeken terug te gaan naar de intelligente lockdown van afgelopen voorjaar. De ondernemers hebben toen duidelijk laten zien dat veilig en verantwoord aankopen doen juist bij de niet-noodzakelijke winkels heel goed lukt.





Een keiharde knockdown voor de retail dreigt. De verlenging, minimaal tot 9 februari 2021, zal vele ondernemers onderuit doen gaan. De voorraden van najaar en winter 2020/21 zijn ternauwernood geslonken als gevolg van de beperkende maatregelen. Zij komen bovenop de grote omzetdervingen die in het voorjaar al hebben plaatsgevonden. De voorjaarscollecties zijn al onderweg, de geproduceerde goederen zullen in veel gevallen niet langer betaald kunnen worden.

De huidige ondersteuning is onvoldoende om bovenstaand op te vangen. Bovendien wordt de druk op de winkels die nog wel open zijn, steeds groter om daar de veiligheid te blijven garanderen. De consument zoekt haar weg om toch ook hier en daar die ‘niet noodzakelijke’ producten ergens vandaan te halen. Net als in de horeca kan meer maatwerk de oplossing zijn voor intelligente lockdown maatregelen. Nederland had hierin een voorbeeldfunctie en kan deze weer oppakken.



Intelligente maatregelen

Onder de huidige omstandigheden, waarbij de generieke vergoeding voor het overgrote deel van de leden onvoldoende is, denkt BIZ Museum Quarter aan de volgende, intelligente maatregelen:

Terug naar die intelligente lockdown met gereguleerde openingstijden en aanpassing aan de gestelde normen van bezoekers. Binnen die openingstijden kan zo op afspraak personal shopping plaatsvinden en/of kunnen bestelde spullen opgehaald worden. NOW terug naar niveau eerste lockdown Voorraadvergoeding in de retail afstemmen op bedrijfsvoering Maatwerk bij TVL/richtlijn huurkorting formuleren

Een knockdown voor de winkels dreigt in deze ronde van ons gemeenschappelijk zwaargevecht tegen het virus. De gezondheid blijft natuurlijk voor alle ondernemers het hoogste goed. Gedurende de eerste Covid aanval heeft de retail bewezen dat ze veilig winkelen kan garanderen. Het virus is onder controle gekomen. Met de maatregelen van de afgelopen vijf weken lijkt er minder resultaat geboekt.

BIZ Museum Quarter ziet mogelijkheden voor het college van de Gemeente Amsterdam om deze boodschap helder naar Den Haag te brengen. Zij roept hen daartoe op.