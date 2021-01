Hoe ontwikkelt de crowdfundmarkt zich? De Nederlandse markt voor crowdfundingleningen groeit in 2021 naar verwachting explosief als gevolg een ‘post-Coronazomer’ en een open Europese markt. De nationale crowdfundmarkt zal in 2021 voor het eerst richting een half miljard funding in één jaar gaan. Na jaren van stabiele groei stond in 2020 ook de crowdfundmarkt even stil als gevolg van de COVID-19 pandemie. Uiteindelijk kromp de markt naar 273 miljoen euro financiering via crowdfunding. Dit is nagenoeg gelijk aan het niveau van 2018 en twintig procent lager dan de marktomvang in 2019 (326 miljoen euro).



Toch is crowdfunding, met jaarlijks meer dan een kwart miljard euro MBK-financiering, niet meer weg te denken uit financieringslandschap in Nederland. In 2016 werd er in nog slechts 147 miljoen euro gefund.

In het afgelopen jaar is er flink veel krediet verstrekt door overheid en banken om het MKB te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het ruimhartig verstrekken van bedrijfsfinancieringen heeft gezorgd voor een daling van de vraag naar crowdfunding, aldus Het Financieele Dagblad.



Post-coronazomer

De COVID-19 steunmaatregelen zijn echter niet oneindig beschikbaar waardoor crowdfunding in 2021 een belangrijke rol op zich zal nemen wat betreft de financiering van het MKB. Crowdfundingplatformen zijn ook in moeilijke tijden achter hun ondernemers en investeerders blijven staan en dat betaalde zich al uit in sterk vierde kwartaal in 2020. In dit kwartaal is ruim 93 miljoen euro gefinancierd via crowdfunding. Dit is gelijk aan het vierde kwartaal in 2019, vóór de Coronacrisis.

Hoewel er nog veel onzekerheid rondom Corona heerst is er licht aan het einde van de tunnel. De eerste vaccinaties vinden plaats en consumenten zitten op een enorme berg spaargeld. Alleen al in het tweede kwartaal van 2020 werd er volgens De Nederlandsche Bank (DNB) 12,4 miljard euro méér gespaard dan in het jaar daarvoor. De grote hoeveelheid spaargeld, in combinatie met de lage rente op dit spaargeld, resulteert op dit moment in hoge beurskoersen en huizenprijzen.

Na de Coronacrisis zullen consumenten echter weer meer gaan besteden, de NRC spreekt zelfs over een explosieve post-coronazomer. Ondernemers zullen hier op inspringen met nieuwe ideeën en (groei-)plannen. Crowdfunding staat op 'pole position' om via directe financiering snel en online een brug te slaan tussen deze ondernemers en de spaarders.



Open Europese crowdfundingmarkt

2020 was ook het jaar waarin de twee grootste crowdfundinplatformen van Nederland, Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar, allebei door de grens van 250 miljoen euro financiering braken. Een mooie mijlpaal in een markt waarin 49 crowdfundingplatformen geregistreerd staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving zal er een open Europese crowdfundingmarkt ontstaan. Vooruitlopend hierop zal er in 2021 een aantal grote Europese spelers de Nederlandse markt betreden. De keerzijde is dat een aantal kleine 'slapende' spelers van het toneel zullen verdwijnen.