4 TV-afleveringen vanaf aanstaande vrijdag (15 jan.) De Young Business Award is (bijna) terug! Aanstaande vrijdag (15 januari) is de eerste aflevering van de YBA Broadcast te zien. Welke startup overtuigt de jury met hun pitch van 60 seconden en wie wordt uiteindelijk de beste jonge onderneming van Nederland?



Het seizoen van de Young Business Award bestaat dit jaar uit 4 tv-afleveringen. De eerste drie afleveringen zijn de voorrondes. Hierin proberen twaalf halvefinalisten de juryleden ervan te overtuigen dat hun startup een unicorn gaat worden. Elke startup krijgt 60 seconden de tijd om met hun pitch de jury te overtuigen. En dat gaat zeker niet bij elke startup vlekkeloos. Als de 60 seconden voorbij zijn grijpt presentator Jort Kelder direct in. Het is dan aan de jury om elke startup te doorgronden met een spervuur aan vragen. Alleen de vier beste startups ontvangen van de jury een finaleticket.



Finale

De startups met een finaleticket keren terug tijdens de vierde aflevering: de finale van de Young Business Award 2020. Tijdens de finale aflevering gaan de vier finalisten de strijd met elkaar aan. Er treedt een nieuwe jury aan en de winnaar van deze aflevering keert huiswaarts met de felbegeerde kristallen award. De winnaar mag zichzelf één jaar lang ‘Beste jonge onderneming van Nederland’ noemen en ontvangt de prijzenpot van 15.000 euro.