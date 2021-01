Van horecaondernemer naar e-commerce business 2020 was voor horecaondernemers een onstuimig jaar – om het zacht uit te drukken. De komst van het coronavirus zorgde ervoor dat de horeca meerdere malen hun deuren moesten sluiten, inkomsten misliepen, en creativiteit en support van de (lokale) consument een must was om te overleven. Wat staat deze ondernemers in 2021 te wachten en hoe ga u het slimst om met de ontwikkelingen? Chef en ondernemer van o.a. Restaurant Zheng, Streetfood by Han en UMAMI by Han, Han Ji, deelt zijn visie.



Gesloten restaurants betekende voor de horecaondernemers dat er nieuwe verkoopkanalen ingeschakeld moesten worden. Horecaondernemers gingen massaal online. Voor grotere ondernemers makkelijker dan voor de kleine. Zij konden eigen bezorgdiensten opzetten, en zo personeel aanhouden en de marges die aan bestelplatformen moeten worden betaald in eigen zak steken. Kleinere horecaondernemers konden niet anders dan marges betalen en enkel afhaalmogelijkheden toevoegen aan het aanbod. En cafés die hun inkomsten voorheen haalde uit de borrels? Die zagen we – of gaan – massaal omvallen. Ook voor 2021 geldt; voor wie kans wil maken om te overleven, is digitaal gaan een must. Omarm dit nieuwe businessmodel en verdiep u erin.



Thuiswerken blijft, zo ook thuis dineren

De shift van een offline gefocust businessmodel naar een hybride model waarin online een grote rol speelt, zat er volgens Han al aan te komen. Ook als het coronavirus er niet was geweest. Het virus zorgt enkel voor een versnelling. Waar de beleving van fysiek winkelen inmiddels is ingehaald door online shopping, zal ook de horeca hier niet aan ontkomen. De consument gaat immers meer en meer voor gemak en online is er meer keuze. Het is bovendien veelal goedkoper en sneller. Alhoewel fysieke horeca nooit zal verdwijnen, zal het online aanbod een vlucht nemen.



High end fastfood

Ook het aanbod van de horeca zal door de shift naar online veranderen. Veel restaurants zullen zich bewegen richting het aanbod in fastfood. Eten bestellen draait en blijft voor de meeste mensen draaien om snel een simpel diner op tafel zetten. Hierbij heeft Han het echter niet over traditioneel fastfood, maar next level. Beter, gezonder en een breed assortiment en dus geschikt voor elke dag van de week.

Maar ook het aanbod van exact het tegenovergestelde zal toenemen op de online menukaarten; uitgebreide maaltijden voor thuis diners. We zagen al dat de kerstdiner boxen en -kits van restaurant uit het hogere segment het goed deden afgelopen feestmaand en dat de restaurant experience zo op een gemakkelijke manier thuis kan worden gecreëerd.



Een inhaalslag op de concurrentie

Met het next level fastfood dat een vlucht gaat nemen dit jaar, wordt ook het gevecht met de concurrentie aangegaan: de supermarkten. Vorige jaar sprak Han Ji al over de verschuiving van indirecte- naar directe competitie door het uitgebreide aanbod aan kant-en-klaar maaltijden, keukens, en in-house services zoals luxe belegde broodus en verse sushi. Hier kunt u als restauranteigenaar (bijna) niet tegen op. Het zijn de internationale bedrijven, tegen horecaconcepten met één vestiging, de grote tegen de kleine. Het goede nieuws? Supermarkten zijn gebonden aan massaproductie, horecagelegenheden niet. Horecaondernemers kunnen hun kansen pakken door de complexiteit, versheid en gezondheid te bieden, die supermarkten niet kunnen evenaren.



Gebruik van data voor optimalisatie

Ook deze ontwikkeling komt door corona sneller om de hoek kijken dan verwacht. Waar grote retail-bedrijven data al massaal gebruiken om de business te verbeteren en te voldoen aan de wensen van de consument, bleef de horeca achter. De overgang van offline naar online, biedt een kans voor horecaondernemers om hier ook de vruchten van te plukken. Volgens Han is ieder aspect van een bedrijf te optimaliseren door data te verzamelen en te analyseren; de supply chain, de leveranciers, inkopen en voorraden en – het belangrijkste – de wensen van de consument. Zet de benodigde transitie naar e-commerce ondernemer in, weet wie uw klanten zijn en pas u hierop aan; in aanbod én marketing.



Nieuwe verkoop

Een laatste tip voor horecaondernemers is het creatief zijn in nieuwe verkoopkanalen en doelgroepen. Uiteraard heeft niet iedereen de mogelijkheid om een eigen bezorgplatform te starten of marketingcampagnes op te zetten - voor innovatie is immers budget nodig en die zijn nu ver te zoeken -, maar dat betekent niet dat er geen mogelijkheden zijn. Ga buiten de gebaande paden opzoek. Biedt de b2b markt kansen? Maakt u al optimaal gebruik van social media? Kunt u de handen ineenslaan met andere horecaondernemers uit de buurt? Spreekt u alle doelgroepen aan die mogelijk zijn?



Waar u als horecaondernemer ook voor kiest: ga uit van het ergste, dan kan het in 2021 alleen maar meevallen.