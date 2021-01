MultiTankcard maakt voordeligste benzinepompen in Nederland bekend MultiTankcard heeft de voordeligste benzinepompen in Nederland bekendgemaakt. Wie goedkoop wil tanken, moet naar Sneek: daar is tankstation Joontjes Kreditank winnaar geworden van de Slim Tanken Award 2020 in de categorie E10-benzine, met een gemiddelde literprijs van slechts € 1,434. Ook in het miljonairsdorp Blaricum is tanken voordelig, en wel bij Fieten Olie Blaricum, dat de tweede prijs won met een literprijs van € 1,435. In de categorie Premium benzine E5 gaat de Slim Tanken Award naar TinQ Hoogeveen, provincie Drenthe (literprijs € 1,581).



In de categorie Diesel is zelfs sprake van twee winnaars: Tamoil Nieuw-Vennep, Noord-Holland, en Esso Express Beek, gemeente Montferland, Gelderland; zij zijn samen de goedkoopste met een gemiddelde literprijs van € 1,095.

Alle Nederlandse tankstations met tenminste 500 transacties per jaar konden meedingen naar de Slim Tanken Award, die jaarlijks wordt uitgereikt door MultiTankcard. Joontjes Kreditank Sneek is overigens niet alleen de goedkoopste met de – meest gangbare – E10-benzine, maar staat ook in de top drie bij Diesel. Sneek is sowieso goed vertegenwoordigd; diverse Sneker pompstations zijn terug te vinden in de ranglijst.



Top drie goedkoopste benzinepompen E10 gemiddelde literpijs

1 Joontjes Kreditank Sneek, Friesland € 1,434

2 Fieten Olie Blaricum, Noord-Holland € 1,435

3 Esso Express Sneek, Friesland € 1,449



Top drie goedkoopste benzinepompen Premium benzine E5 gemiddelde literprijs

1 TinQ Hoogeveen, Drenthe € 1,581

2 Total Velserbroek Inz De Kamp, Noord-Holland € 1,614

3 Total Amsterdam Van Marwijk Kooij, Noord-Holland € 1,627



Top drie goedkoopste Dieselpompen gemiddelde literprijs

1 Tamoil Nieuw-Vennep, Noord-Holland € 1,095

Esso Express Beek, Montferland, Gelderland € 1,095

2 Esso Express Sneek, Friesland € 1,109

3 Joontjes Kreditank Sneek, Friesland € 1,110



E10- en E5-benzine

Sinds oktober 2019 wordt bio-ethanol bij benzine gemengd. Benzine met bio-ethanol is iets minder schadelijk voor het milieu. In E10-benzine, voorheen Euro95, is maximaal tien procent ethanol bijgemengd, in E5-benzine is dat maximaal vijf procent en vaak zelfs 0%. E10 wordt nu op de meeste tankstations verplicht aangeboden. Alle nieuwe auto’s kunnen met E10-benzine overweg, maar dat is niet voor alle oudere auto’s het geval. Uit een recente steekproef onder ruim 500 automobilisten van DirectResearch voor MultiTankcard blijkt dat vijftien procent bewust E10-benzine tankt. Als reden wordt vaak genoemd dat het beter is voor het milieu en dat de prijs lager is. Zes procent van de bevraagden zegt bewust E5-benzine te tanken, voornamelijk omdat dat beter is voor de motor. Overigens is bijna een kwart van de respondenten (23 procent) niet bekend met het verschil tussen E10- en E5-benzine. De prijs blijft het zwaarst wegen bij de keuze voor een tankstation: 63 procent zegt dit belangrijk tot zeer belangrijk te vinden.



Corona

Pomphouders kijken terug op een bijzonder jaar. Tijdens de eerste lockdown, vanaf maart, liep het aantal tankbeurten dramatisch terug. Tegelijkertijd speelde er een handelsoorlog die tot ongehoord lage benzineprijzen leidde. Sommige pomphouders zagen hun omzet dalen tot wel 50 procent. Roozeman: "Vanaf juni pakten mensen de auto weer wat vaker en trok het aantal tankbeurten aan. Nu, tijdens de tweede lockdown, wordt er verhoudingsgewijs minder thuisgewerkt en dus meer getankt. Maar terug op het pre-coronaniveau zitten de benzineleveranciers nog niet met gemiddeld 30 procent minder tankbeurten in november 2020 in vergelijking met diezelfde maand vorig jaar."