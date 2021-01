Werk zorgeloos thuis zonder uw vloer te beschadigen Thuiswerken was het afgelopen jaar door de uitbraak van COVID-19 de normaalste zaak van de wereld. Dit wordt nog steeds door veel bedrijven doorgezet, waarmee het ook in de komende maanden nog de standaard zal zijn. Door de vele positieve reacties op thuiswerken, zullen bovendien veel bedrijven ook na de pandemie meer ruimte bieden aan thuis werken. Nu thuiswerken veel vaker voor komt, is het belangrijk om een goede thuiswerkplek in te richten. Hierbij moet u onder andere denken aan een goede bureaustoel. Maar kijk ook eens naar hoe uw (bureau)stoel contact maakt met de vloer.



Veel thuiswerken kan namelijk een aanslag op uw vloer zijn. In dit artikel geeft Meggy Langerwerf van vloerenspecialist Vloerglijders drie tips om uw vloer te beschermen tijdens thuiswerken.



1. Vloerglijders onder stoelen

De eerste tip is misschien wat voor de hand liggend, maar vloerglijders zorgen er volgens Langerwerf voor dat uw vloer en meubels worden beschermd tegen krassen. "Vloerglijders zijn er in verschillende soorten en maten. Belangrijk hierbij is dat u goed kijkt naar wat voor soort vloer u hebt. Beschikt u over een harde gladde vloer zoals laminaat? Dan zijn viltglijders de juiste keuze. Deze kunt u makkelijk onder uw stoelen bevestigen. Viltglijders zorgen ervoor dat uw stoelen makkelijk kunt schuiven, zonder dat ze veel geluid maken of krassen achter laten.Hebt u juist een harde ruwe vloer? Kies dan voor stoelpootdoppen. Deze doppen beschermen uw vloer tegen krassen. Voor zachte vloeren raden we teflon glijders aan. Teflon zorgt ervoor dat u uw stoelen makkelijk aan kunt schuiven."



2. Vloerbescherming

Langerwerf legt uit dat u er natuurlijk ook voor kunt kiezen om een vloerbescherming onder de stoel neer te leggen. "Deze beschermingsproducten lijken vaak op een placemat van dikker plastic. Door deze onder uw stoel op de vloer te leggen, zal de stoel geen direct contact hebben met de vloer en deze dus niet beschadigen. Een ideale manier als u op een vaste plek werkt, maar niet de mooiste manier. Het zorgt er namelijk voor dat u een plakkaat plastic op de vloer heeft liggen."



3. Een bureaustoel met wielen

Tot slot benoemt Langerwerf dat er gekozen kan worden voor wielen onder een bureaustoel. "Wielen zorgen ervoor dat u lekker kunt bewegen. Daarnaast zorgen bureaustoelen met wielen voor het echte kantoorgevoel. Meubelwielen hebben als voordeel dat ze het rollen makkelijker maken, en dat u dan geen krassen achterlaat. Daarnaast zorgen ze voor geluiddemping. Wel zo fijn als u niet de enige bent die thuis aan het werk is."



Met deze drie handige tips zorgt u ervoor dat u zorgeloos kunt thuiswerken, zonder dat u uw vloer beschadigd raakt.