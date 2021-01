Ondanks coronacrisis run op elektrische modellen Na jaren schommelen tussen plek twee en drie, is Volkswagen in 2020 het meest gereden automerk onder zakelijke leaserijders. Peugeot en Renault maken de top drie compleet. Het populairste model van dit jaar is de Tesla Model 3. Volledig in lijn der verwachting, want ondanks de coronacrisis ontstond er eind dit jaar een run op elektrische voertuigen. Dat blijkt uit een analyse van eigen data door Athlon Nederland.



Dit jaar is het Volkswagen voor het eerst sinds 2016 weer gelukt om de twee Franse automerken achter zich te laten. Ondanks de nieuwe koploper wordt de top drie al jaren gedomineerd door dezelfde merken. Verschil is wel zichtbaar in de lijst met populairste gereden modellen. In januari dit jaar, voor de coronacrisis, reden de meeste zakelijke leaserijders in een Peugeot 308 SW, gevolgd door de Skoda Octavia Combi. Begin deze maand was dit de Tesla Model 3, opgevolgd door de Volkswagen Polo.



Populairste merk 2020 (rijdend*) Populairste model 2020 (rijdend*) 1. Volkswagen (2019: #2) 1. Tesla Model 3 (2019: # -) 2. Peugeot (2019: #1) 2. Volkswagen Polo (2019: #5) 3. Renault (2019: #3) 3. Skoda Octavia Combi (2019: #2) 4. Opel (2019: #6) 4. Peugeot 308 SW (2019: #1) 5. Skoda (2019: #5) 5. Volkswagen Golf (2019: #4) * alle lopende leasecontracten



Zakelijk Nederland blijft massaal Volkswagen bestellen

Sinds 2017 is Volkswagen ook al het meest bestelde leaseautomerk onder zakelijk Nederland. Skoda wint dit jaar in het aantal bestellingen aan populariteit, ten koste van Tesla en Peugeot. Vanwege meerjarige leasecontracten ziet Athlon de populariteit van Volkswagen nu pas terug in het rijdende wagenpark. Niels van den Hoogen, commercieel directeur Athlon Nederland: "Ten opzichte van begin dit jaar is er natuurlijk veel veranderd aan onze mobiliteit. Toch is de levering van nieuwe auto’s bij ons dit jaar gewoon doorgegaan, waardoor er een zichtbare switch is in de leasemodellen die we binnen ons wagenpark uitgeven. Wat we nu zien is dat leasecontracten meer dan voorgaande jaren verlengd worden, in plaats van dat er nieuwe contracten worden afgesloten."



Meest bestelde* merk 2020 Meest bestelde* model 2020 1. Volkswagen (2019: #1) 1. Tesla Model 3 (2019: #1) 2. Skoda (2019: #4) 2. Kia Niro (2019: #4) 3. Peugeot (2019: #3) 3. Peugeot 108 (2019: # -) 4. Mercedes (2019: #5) 4. Skoda Octavia (2019: #3) 5. Audi (2019: #8) 5. Hyundai Kona (2019: # -) *bestellingen per jaar *bestellingen per jaar



Interesse in EV gegroeid tijdens coronacrisis

Elektrisch en hybride voertuigen blijven wederom aandeel winnen. Op dit moment ligt het percentage volledig elektrische auto’s van het totale wagenpark van Athlon Nederland op dertien procent. Dat percentage zal snel groeien want: een op de drie bestellingen is een elektrische auto. Al sinds de komst van de fiscale bijtelling in 2013, ziet Athlon jaarlijks een groeiende vraag naar elektrische modellen.

Toch is dit jaar volgens Van den Hoogen een belangrijk kantelpunt: "In 2020 zijn veel wagenparken deels of volledig tot stilstand gekomen. Enerzijds hebben wij een daling gemerkt in het aantal reisbewegingen en dus in de aanvragen van nieuwe contracten. Anderzijds merken we dat dit jaar voor veel organisaties ook een omslagpunt is geweest, waarin zij de tijd hadden om de mogelijkheden van verduurzaming te onderzoeken. Daar passen elektrische auto’s goed bij. En ondanks de verhoging van de bijtelling in 2021 is twaalf procent voor een elektrische auto nog steeds interessanter dan 22 procent. Vanaf 2021 komt bijna elk automerk met nieuwe EV’s op de markt. Zowel de accucapaciteit als de laadsnelheid zijn toegenomen. Hierdoor is een volledig elektrische auto voor steeds meer mensen een interessante optie. Wij verwachten dan ook volgend jaar een toenemende vraag vanuit de markt."



Meest bestelde EV model 2020 Meest bestelde EV model 2019 1. Tesla Model 3 1. Tesla Model 3 2. Kia Niro 2. Kia Niro 3. Audi E-Tron 3. Hyundai Kona 4. Hyundai Kona 4. Volkswagen e-Golf 5. Volkswagen ID3 5. Nissan Leaf