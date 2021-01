Nasleep corona zal nog een tijd voelbaar zijn Na een enorm tumultueus jaar voor de entertainmentindustrie kan het haast niet anders dat zowel consumentengedrag als het proces van contentcreatie enorm gaan veranderen in 2021. David Ingham, Client Partner Media en Entertainment bij Cognizant, voorspelt wat we in de loop van komend jaar kunnen verwachten. De wereld snakt naar een beetje ‘normaliteit’, in een maatschappij die zich binnen een paar weken tijd in complete chaos dompelde. De nasleep van ‘het coronajaar’ zal echter nog een tijdje voelbaar zijn. Niets wijst erop dat we binnen afzienbare tijd op oude voet door kunnen gaan.



De effecten van de pandemie zijn tweeledig. Corona riep veel persoonlijk werk en lopende producties een halt toe. Tegelijk zagen we in een half jaar tijd innovaties succesvol geïmplementeerd worden, die onder normale omstandigheden vijf jaar nodig hadden gehad. We pasten onze plannen massaal aan. We bewogen nog meer richting ‘online’, werkten massaal vanuit thuiskantoren en hele organisaties draaiden hun productie op afstand. Dat geldt voor retail, waar e-commerce – nog meer – floreert, voor de zorg en misschien nog wel het meest voor de entertainmentindustrie. Hoe zien verwachte veranderingen in die branche eruit? Hier zijn vijf ontwikkelingen om in de gaten te houden.



1. Doorbraak van ‘deepfakes’

De inzet van deepfakes was tot nu toe vaak gelimiteerd tot komedie en luchtige content. Toch is het onvermijdelijk dat ook ‘mainstream media’ de mogelijkheden van deepfakes gaan verkennen. Het wordt interessant te zien hoe breed de mogelijkheden van deepfakes worden uitgerold. In het geval van Sassy Justice, een satirisch programma dat de mogelijkheden van deepfakes laat zien, is het overduidelijk dat de technologie satirisch is ingezet. Maar hoe kunnen serieuzere producties ze gebruiken? Denk bijvoorbeeld aan afbeeldingen van de Britse koninklijke familie in The Crown. Door de technologie van deepfakes is het mogelijk, en het wordt interessant om te zien hoe de potentie van deepfakes zich gaat ontwikkelen.



2. Virtuele productietechnologie

Een ander neveneffect van de coronacrisis is de groei van investeringen in virtuele productietechnologieën. Dit is het best zichtbaar in de integratie van visuele effecten in live producties. Vroeger was er een ‘green screen’ nodig voor zulke producties, waarbij visual effects in post-productie werden toegevoegd. Deze virtuele achtergronden kunnen tegenwoordig ook ‘live’ worden toegevoegd.

Dit kan filmen op locatie onnodig maken. Het fysiek bouwen van filmlocaties, alle betrokken logistiek en zelfs het vervoer van acteurs wordt méér en méér onnodig. Tegelijkertijd groeit de vraag naar andere vaardigheden. In plaats van mensen die je filmset fysiek inrichten en aankleden, heb je voortaan meer digitale kunstenaars nodig.

Een laatste voordeel is dat post-productietijden significant verkorten. Door virtuele effecten in real-time producties te plaatsen is veel minder editing achteraf nodig. Shows kunnen eerder worden uitgezonden, en dat is een aardige bonus nu het daadwerkelijke filmen door corona veel vertraging oploopt.



3. Bioscopen blijven leeg

Veel releases werden dit jaar uitgesteld. De lockdown gooide eerder dit jaar de deuren op slot en ook nu, rond de kerstvakantie, zijn de zalen gesloten.

De consument lijkt snel te wennen aan deze realiteit: mensen bekijken films ‘gewoon’ thuis, via één van de vele streaming platforms. Dit wordt alleen maar méér, met films die tegelijk on-demand komen, in plaats van dat ze in de bioscoop verschijnen. Geld is daarin geen issue: mensen willen graag betalen voor de content. Thuis films kijken begon als een noodzakelijk kwaad maar geeft nu richting aan een businessmodel waarin filmproducenten in één keer naar de consument gaan. Direct-to-consumer is steeds vaker de eerste, en soms enige, aanpak voor filmmakers. Dat betekent dat de bioscoop zoals we die kennen aan verandering toe is. Bioscopen gaan het moeilijk krijgen, waarbij slechts spektakelfilms als The Avengers of een nieuwe James Bond het grote doek rechtvaardigen.



4. Specifieke genrebundels

Genrespecifieke abonnementen die gericht zijn op een specifieke doelgroep, nemen in 2021 flink toe. Disney+ geeft hier al een voorbeeld van, met een genrespecifiek abonnement voor zijn jonge publiek. Deze vorm van aanbod is ook voor andere subgenres te verwachten, variërend van horror (Shudder) tot reality (HayU). Er zijn nog veel meer niche markten waar je minder snel aan denkt, zoals anime-fans, mensen die van Bollywood-films houden of specifieke sportcompetities nauwlettend volgen. Netflix hoeft niet meer je enige optie te zijn.

Mensen nemen straks meer abonnementsvormen af die dichter bij hun interesses liggen, en verwachten ook flexibiliteit van de aanbieders als die interesses veranderen. De individuele aard van de klantwens maakt het ‘all you can watch’-buffet van traditionele diensten steeds minder aantrekkelijk. Die nemen daarom af, ook omdat zij zoveel data over hun gebruikers hebben dat het op maat maken van een relevant aanbod, steeds gemakkelijker is.



5. Groter aanbod van internationale content

Toen nieuwe producties door corona vertraging opliepen, stelde dat omroepen en aanbieders voor een probleem. Er ontstonden gaten in hun programmering. De contentkalender raakte te leeg. Internationale content vulde een groot deel van die leegte. Aanbieders hadden geen keuze: ze trokken producties aan uit landen die vroeger minder voor de hand liggend waren. Netflix liet het succes hiervan al eerder zien met het uitzenden van Undercover.

Traditionele media volgen dat voorbeeld. Het inzetten van internationale content is een aantrekkelijke interim-oplossing totdat normale productie weer op gang komt, aangezien de content al bestaat en de kosten om te verspreiden relatief laag zijn.