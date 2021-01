Lichte prijsstijging in Nederland (+0,57 procent) ten opzichte van 2019 Uit recente Europese data van AutoScout24 blijkt dat de gemiddelde occasionprijs in Europa dit jaar met 371 euro is gestegen ten opzichte van 2019. Alhoewel er een stijging zichtbaar blijft, is deze minder groot dan voorgaande jaren. Vorig jaar bedroeg deze stijging namelijk nog 886 euro. Voor Nederland geldt een gemiddelde prijsstijging van 94 euro vergeleken met vorig jaar.



De gemiddelde prijzen van de zes onderzochte Europese landen in 2020 en 2019 zijn als volgt:

Land 2019 2020 Procentuele stijging België € 17.242 € 17.924 + 3,96 procent Duitsland € 20.776 € 20.775 + 0,00 procent Frankrijk € 23.106 € 24.180 + 4,65 procent Italië € 15.987 € 16.394 + 2,55 procent Nederland € 16.509 € 16.603 + 0,57 procent Oostenrijk € 20.122 € 20.091 - 0,15 procent "Het afgelopen jaar heeft veel mensen anders naar hun manieren van vervoer doen kijken, maar het bezitten van een eigen auto blijft voor veel Nederlanders nog steeds van groot belang. Dit zagen wij ook terug in een enorme vraag naar occasions," vertelt Rachel Gómez y Maseland, Country Manager Nederland bij AutoScout24. Toch leidt de hogere vraag niet automatisch tot een prijsverhoging. "Opvallend is dat de gemiddelde Nederlandse prijs voor een occasion in 2020 weinig is gestegen, terwijl Frankrijk met een procentuele prijsstijging van 4,65 procent (ruim 1.000 euro) het tegenovergestelde laat zien."



Oudere auto’s in Nederland gunstig geprijsd

Net als vorig jaar kost een nieuwe auto (0-1 jaar oud) in Nederland in vergelijking met andere Europese landen relatief veel, namelijk gemiddeld 36.489 euro. De gemiddelde prijs van occasions binnen deze klasse blijft elk jaar toenemen. In Italië was in 2020 een auto binnen deze categorie met gemiddeld 26.126 euro daarentegen het meest voordelig geprijsd.

Een auto van tien tot twintig jaar oud en youngtimers (twintig-30 jaar oud) zijn echter in Nederland tegen een scherpe prijs te verkrijgen, respectievelijk gemiddeld 5.666 en 5.664 euro. Occasions binnen de categorie youngtimer zijn het afgelopen jaar in Nederland ook een stuk goedkoper geworden, aangezien de gemiddelde prijs in 2019 nog 6.736 euro bedroeg. Aanvullend blijft de gemiddelde prijs van oldtimers (ouder dan 30 jaar) in Nederland dalen, de gemiddelde prijs is binnen één jaar tijd van 24.005 euro naar 23.727 euro gezakt.

De coronacrisis vraagt niet alleen veel flexibiliteit van autobedrijven, die tot in elk geval 19 januari 2021 de showrooms gesloten moeten houden, maar ook van potentiële autokopers. Denk aan proefritten aan huis of het thuis afleveren van een nieuw gekochte auto. Toch zorgt de huidige situatie ervoor dat Nederlanders met een positievere blik kijken naar alternatieven voor de klassieke bezichtiging en aankoop van auto’s, bleek uit eerder onderzoek van AutoScout24. "Bijna een derde van de Nederlanders vindt het digitaal aanschaffen van een auto inmiddels een goede manier. We zijn dan ook erg blij dat we dit jaar de functionaliteit OneClick Light hebben geïntroduceerd, waarbij een groot gedeelte van het koopproces online plaats vindt," aldus Gómez y Maseland.