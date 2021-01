2021: Digitale revolutie van de retail 2020 was een turbulent jaar waarin veel sectoren hard getroffen werden; en retail was daarop geen uitzondering. Niet-essentiële winkels hebben vorige week hun deuren moeten sluiten en dit veroorzaakt grote drukte bij webshops, in distributiecentra en bij pakketbezorgers. Ongeacht of er komend jaar snel een vaccin komt, retailers worden flink op de proef gesteld. Denk hierbij aan veranderingen in het consumentengedrag, zoals de flinke stijging in online aankopen.



Pieter Van den Broecke, managing director Benelux en Duitsland bij Manhattan Associates kijkt alvast in de glazen bol en doet vier voorspellingen over retail en supply chains in 2021.



1. Nauwere samenwerking tussen mens en machine

In 2020 zijn enorme hoeveelheden e-commerceorders door warehouses verwerkt en in 2021 zet deze trend zich voort. Om deze grote volumes aan te kunnen, is het noodzakelijk om behalve de inzet van personeel ook naar ondersteuning door automatisering en robotica te kijken. Het is de verwachting dat retailers in 2021 blijven investeren in mens en machine in het distributiecentrum. Op deze manier kunnen ze de capaciteit verhogen en een snelle bevoorrading van winkels mogelijk maken om aan de hoge eisen van (e-commerce)klanten te voldoen.



2. Retourproces stroomlijnen wordt een must

Met de stijging van het aantal online bestellingen, stijgt logischerwijs ook het aantal retourzendingen. Normaal gesproken bereiden winkeliers zich in het begin van het jaar voor op retourzendingen na kerst, maar nu moeten ze gedurende het hele jaar voorbereid zijn op meer geretourneerde pakketten.

Dit vraagt dan ook om een beter gestroomlijnd retourproces, zodat het bedrijfsresultaat niet onder druk komt te staan. Een effectief warehousemanagementsysteem (WMS) biedt uitkomst om het retourproces te stroomlijnen; wat inhoudt dat retourzendingen twee keer zo snel weer voor verkoop in de winkel of online beschikbaar kunnen worden gesteld.



3. Balans tussen gemak en duurzaamheid

De uitbreiding van leveringsopties zal de consument ook dwingen om bewuster na te denken over de keuzes ten aanzien van duurzaamheid die hij of zij in 2021 maakt. Vandaag besteld, morgen in huis is inmiddels de norm geworden en ook het aantal retailers dat extra (snelle) bezorgservices biedt op basis van een abonnement neemt toe.

In 2021 zullen we echter zien dat meer consumenten bewust een afweging gaan maken tussen snelle levering en de impact die hun aankopen en leveringsopties hebben op het milieu. Uit klantenonderzoek van KPMG is onlangs gebleken dat 58 procent van de consumenten zich zorgen maakt over klimaatverandering. Veel retailers zetten zich al in voor duurzaamheid en dit onderwerp zal komend jaar ongetwijfeld hoog op de agenda staan, zeker als we halverwege het jaar weer ‘back to normal’ kunnen gaan.



4. Digitale revolutie van de retail

Terwijl droneleveringen wellicht nog niet helemaal van de grond zijn gekomen, wordt er wel steeds meer in technologie geïnvesteerd. Neem bijvoorbeeld contactloos betalen: dit was een essentieel onderdeel van het shoppen in fysieke winkels dit jaar. Ook werden er flinke investeringen in technologieën als zelfscannen gedaan. Dit laat ook zien hoe innovatief en veerkrachtig de retail- en logistieke sector zijn.

In 2021 zullen we ongetwijfeld meer investeringen in technologieën zien die de retailsector ten goede komen. Denk aan investeringen in big data en analyseplatforms om meer waardevolle klantgegevens te verzamelen. Of robotica en automatisering in distributiecentra en oplossingen voor het optimaliseren van de last-mile van het leveringsproces. In 2020 hebben veel bedrijven de basis gelegd voor een cloudplatformaanpak. In 2021 gaan we dit steeds meer zien, nu bijvoorbeeld interne processen van nieuwe initiatieven als dark stores en microfulfilmentcentra aan verbetering onderhevig zijn. Bovendien ligt dit niet langer alleen in het bereik van de grote partijen. Zowel grote als kleine organisaties zullen komend jaar de overweging maken in intelligente technologie te investeren om futureproof te zijn.