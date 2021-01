Belastingdienst: ga goed voorbereid het nieuwe jaar in Voor veel ondernemers was het een zwaar jaar. Toch zijn er ook nu veel ondernemers die een bedrijf zijn gestart. De Kamer van Koophandel ziet al voor zes maanden op rij een groei in het aantal startende ondernemers in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Bent u net gestart met ondernemen of van plan om u in 2021 in te schrijven? Met deze vijf tips voor uw belastingzaken gaat u goed voorbereid het nieuwe jaar in.



1. Noteer de deadlines voor de belastingaangiften in 2021 nu al in de agenda. Als u u hebt aangemeld bij de Kamer van Koophandel krijg u van de Belastingdienst een brief waarin staat over welk tijdvak u btw-aangifte moet doen. Waarschijnlijk gaat u elk kwartaal btw-aangifte doen. De deadlines hiervoor zijn 31 januari, 30 april, 31 juli en 31 oktober. De aangifte inkomstenbelasting doet u één keer per jaar. De deadline hiervoor is 1 mei.



2. Doe de OndernemersCheck om te zien of u voor belastingvoordelen in aanmerking komt. Met de OndernemersCheck krijgt u op basis van een aantal meerkeuzevragen de indicatie of u wel of geen ‘Ondernemer voor de Inkomstenbelasting’ bent. Daarmee kunt u in aanmerking komen voor aftrekposten, zoals de MKB-winstvrijstelling en mogelijk ook de zelfstandigenaftrek. U mag dan bij uw aangifte inkomstenbelasting een extra bedrag van u winst aftrekken, waardoor u minder belasting hoeft te betalen.



3. Richt een goede administratie in en bewaar alle administratie zeven jaar. Werk bijvoorbeeld met online boekhoudsoftware. Dat is overzichtelijk en geeft u op elk moment zicht op hoe het met uw onderneming gaat. Hierdoor kun u op tijd bijsturen als dat nodig is. Bovendien bespaart het tijd bij uw belastingaangiften.



4. Houd vanaf dag 1 bij welke kosten u voor uw onderneming maakt, en vergeet vooral niet bonnen en facturen te bewaren. Als u kosten voor zakelijke doeleinden maakt, zijn ze meestal aftrekbaar. Hierdoor wordt het bedrag waarover u belasting moet betalen mogelijk lager. Ook de kosten die u voor uw onderneming hebt gemaakt voordat u startte, worden vaak als zakelijke kosten gezien. Check hier of uw kosten aftrekbaar zijn.



5. Hebt u een auto van de zaak die u ook privé gebruikt? Houd hier rekening mee bij uw aangiften. Als u meer dan 500 km per jaar privé rijdt, hebt u namelijk te maken met bijtelling. U moet dan bij uw aangifte inkomstenbelasting een bedrag verrekenen voor het privégebruik met de autokosten van uw onderneming. Daarnaast moet u btw betalen over de kilometers die u privé hebt gereden. Die btw over de privé-gereden kilometers neem u altijd mee bij u laatste btw-aangifte van het jaar. Dus gaat u binnenkort btw-aangifte doen over kwartaal vier, vergeet dan niet uw correctie voor het privégebruik door te geven.



Ga voor meer informatie, tips en hulpmiddelen naar belastingdienst.nl/starters of neem deel aan één van de gratis webinars van de Belastingdienst. Wilt u meer weten over fiscale coronamaatregelen, zoals bijzonder uitstel van betaling? Check belastingdienst.nl/corona.