Het kan slim zijn u te verdiepen in de SLIM-subsidie De coronacrisis heeft een grote impact op het mkb. Waar sommige ondernemers zien dat hun bedrijf groeit, hebben anderen juist te maken krijgen met krimp. Ook zijn er ondernemers die hun bedrijf transformeren om in te spelen op de kansen die door corona zijn ontstaan. Om mkb-ondernemers te ondersteunen bij allerhande vraagstukken die hand in hand gaan met de groei, krimp en transformatie van hun bedrijf, biedt het ministerie van SZW op het platform Slimwerkgeven handvatten die mkb-ondernemers helpen bij hun personele uitdagingen als werkgever in coronatijd.



Voor krimpende mkb-ondernemingen is afscheid nemen van collega’s soms onvermijdelijk. Tegelijkertijd: hoe vervelend ook, soms kan ontslag voor werkgever en werknemer leiden tot nieuwe mogelijkheden voor de werknemer en het voortbestaan van het bedrijf. Om werkzoekende werknemers te helpen bij het vinden van nieuw werk (als ontslag dreigt), helpen veel mkb-ondernemers hen met een van werk naar werktraject. Door werknemers bijvoorbeeld te helpen hun skills te verbeteren, hun netwerk in te zetten op zoek naar nieuw werk of door met een loopbaancoach in gesprek te gaan over het vervolg van hun loopbaan. Of om ze te begeleiden naar werk in een sector waar wel groei is en vacatures zijn. Meer informatie over van werk naar werk-trajecten vindt u hier.



Groei

Sommige mkb-ondernemers krijgen te maken met groei, bijvoorbeeld omdat hun bedrijfstak door de coronacrisis juist opbloeit. Of doordat de manier van werken verandert. Voor sommige functies, zoals techniek, kan het echter lastig zijn om de groei bij te benen met de juiste, nieuwe mensen. Daarom biedt de overheid iedereen in Nederland vanaf achtien jaar via NL leert door gratis (bij)scholing aan. Al vanaf een minimale belasting van acht uur kunnen werknemers de vaardigheden leren die zij nodig hebben om van hun nieuwe werk een succes te maken. Wel is het belangrijk bij werknemers te benadrukken dat er voldoende motivatie en pro-activiteit wordt verwacht. Hun inzet tijdens de bijscholing is belangrijk, niet alleen voor werk, maar ook voor hun persoonlijke ontwikkeling. Kijk voor meer informatie over omscholing en het beschikbare scholingsaanbod op Hoewerktnederland.nl.



Transformeren

Als gevolg van de coronacrisis staat het bedrijf van sommige mkb-ondernemers helemaal stil. Bijvoorbeeld in de evenementen- of horecabranche. Zij zullen besluiten hun bedrijf te transformeren en gaan (tijdelijk) totaal iets anders doen. Maar ja, hoe doe u dat? Ook hier is het scholingsaanbod van NL leert door een goede optie. Door je werknemers scholing te bieden, kunt u zich bedrijf ontwikkelen en producten of diensten op een andere manier aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een webshop of het organiseren van online events voor de evenementenbranche. Of u kunt als bedrijf bewegen naar sectoren die juist aan het groeien zijn, zoals de technische sector.

Ook de manier van werken wordt anders. Door de coronacrisis is de werksituatie van bijna iedereen veranderd. Een deel van de beroepsbevolking werkt (bijna) volledig vanuit huis en een ander deel werkt op locatie onder aangepaste omstandigheden. De nieuwe omstandigheden hebben, over het algemeen, veel invloed op de uitvoering en vormgeving van het werk, de bijbehorende verantwoordelijkheden en de omgang met collega’s. Oftewel, het werk wordt er niet makkelijker op. Door deze veranderde omstandigheden kunnen werknemers te maken krijgen met een verhoogd risico op werkgerelateerde stress en burn-out klachten. Het is belangrijk om hier als werkgever rekening mee te houden, maar ook op in te spelen door hier voldoende mogelijkheden voor te bieden. Hier zijn adviezen en tips te vinden voor werkgevers en werknemers om toe te passen in de verschillende situaties waarin ze zich kunnen bevinden.



SLIM-subsidie

Voor alle mkb-ondernemers, of zij nu te maken hebben met groei, krimp of transformatie, kan het slim zijn om zich te verdiepen in de SLIM-subsidie. De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers die willen meegaan met de ontwikkelingen in hun sector. Met de subsidie kunt u bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan laten maken of ontwikkeladviezen voor werknemers financieren. Hiermee zet u in op 'een leven lang ontwikkelen' en investeert u in de kennis, groei en ontwikkeling van medewerkers. In 2021 kunnen mkb-ondernemers weer SLIM-subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie op hoewerktnederland.nl.