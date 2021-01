Bedrijven met lage kostenbasis en goede financiële buffers hebben beste troeven in handen De coronacrisis zorgt voor grote verschillen tussen sectoren die er wel of juist niet in slagen hun verdienmodel tijdig aan de omstandigheden aan te passen, concludeert ABN AMRO in haar Sectorprognoses 2021 en 2022. Zo heeft de crisis in 2020 in de leisuresector (-50 procent) en retail (-acht procent) diepe sporen getrokken en ook volgend jaar zullen verschillende branches nog niet volledig zijn hersteld. Tot sprake is van groepsimmuniteit is de kans groot dat bioscopen, eetcafés, musea, attractieparken en de reisbranche de capaciteit niet volledig kunnen benutten.



Desondanks laten de inkomsten herstel zien, onder meer door veerkracht in de horeca. Zo schakelden restaurants snel over op maaltijdbezorging, met een explosieve stijging van de bezorgomzet in april (+97 procent) en november (+76 procent) tot gevolg. Ook de retail is hard geraakt, al zijn de gevolgen niet overal even groot. Zo daalden de verkopen van auto’s, kleding en schoenen sterk, terwijl vooral de online verkopen in supermarkten (+195 procent) en elektronica (+66 procent) met name in november versnelden ten opzichte van 2019. ABN AMRO verwacht dat beide sectoren zich uiteindelijk herpakken. Vooral voor leisure ligt zowel in 2021 (+70 procent) als 2022 (+15 procent) een fors herstel in het vooruitzicht, maar blijft desondanks nog onder het pre-coronaniveau. Dat geldt in mindere mate ook voor de retail met vijf procent groei in 2021 en twee procent in 2022. Ook in de transport en logistiek was sprake van een wisselend beeld. Doordat sectoren tot stilstand kwamen, was er veel minder lading, terwijl sommige bedrijven juist alle zeilen moesten bijzetten om supermarkten extra te bevoorraden en te zorgen voor de aanvoer van mondkapjes en andere medische producten. Naar verwachting zullen 2021 (+2,5 procent) en 2022 (+3,5 procent) rustiger verlopen.



Schade crisis kan worden beperkt door nieuwe verdienmodellen

De industrie en zakelijke dienstverlening laten zien over de veerkracht te beschikken om een uitweg uit de crisis te vinden. De industriële productie in Nederland (-6,5 procent) daalde bijvoorbeeld minder sterk dan in andere landen, doordat bedrijven volgens ABN AMRO goed inspeelden op de crisis. "Chemische fabrieken en plastic verpakkers produceerden miljoenen flacons met handzeep of desinfecterende handgels. De kunststofbranche produceerde ‘kuchschermen’ en de elektrische apparatenbranche zorgde voor extra beademingsapparatuur. De industrie staat er met een groei van 3,5 procent in 2021 en vier procent in 2022 dan ook veel beter voor dan afgelopen jaar," zegt Franka Rolvink Couzy, Hoofd Sector Research van ABN AMRO. Ook de zakelijke dienstverlening heeft de schade - ondanks een krimp van zes procent - weten te beperken. Dat geldt vooral voor uitzendbureaus die goed inspeelden op verschuivingen door uitzendkrachten in te zetten op plaatsen waar de vraag naar arbeidskrachten wel steeg, zoals bij teststraten, distributiecentra en supermarkten. Rolvink Couzy: "Bedrijven die beter zijn voorbereid op nieuwe gebeurtenissen kunnen de schade van een crisis beperken door andere inkomstenbronnen aan te boren. Wie afwacht, staat zo twee jaar stil - om te ontdekken dat de wereld na de crisis is veranderd. Juist in een crisis ontstaan nieuwe behoeftes en bedrijven die erin slagen hierop in te spelen, zullen hier sterker uitkomen. Een lage kostenbasis, financiële en operationele buffers en een goed zicht op wat komen gaat, zorgen voor veerkracht. Dit zorgt niet alleen voor een sneller herstel na corona, maar óók in de toekomst voor meer flexibiliteit."



Het hele rapport is hier te downloaden.