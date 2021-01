Specifieke sectoren populair bij ex-topsporters Van alle (gestopte) Nederlandse topsporters die tussen 1992 en 2010 een Olympische medaille wonnen, is 55,1 procent nog altijd actief in een sportgerelateerde functie. 34,4 procent van alle ex-topsporters is eigenaar of oprichter van een eigen onderneming of stichting. Dit en meer blijkt uit een onderzoek van CVSter.nl naar de cv’s van alle Olympische medaillewinnaars tussen 1992 en 2010.



Onder de ondernemende topsporters bevinden zich onder meer Mark Tuitert en Leontien Zijlaard-Van Moorsel. Zo is Mark Tuitert eigenaar van First Energy Gum, een cafeïnekauwgom. Leontien Zijlaard-Van Moorsel heeft een eigen sportkledinglijn.



Specifieke sectoren populair bij ex-topsporters

Ook bepaalde specifieke sectoren blijken populair onder ex-topsporters. Zo zijn er relatief veel topsporters werkzaam in de zorg (10,1 procent). Daarnaast werken veel van onze Olympisch medaillewinnaars in het bedrijfsleven en het onderwijs.



Individuele sporters blijven vaker bij hun sport

Individuele sporters blijven het vaakst actief in de sport. 72,9 procent van hen blijft betrokken in de sport, waarvan 11,9 procent gedeeltelijk. Dit staat tegenover slechts 48,4 procent van de teamsporters die na hun topsportcarrière voor een loopbaan in de sport kiest. Van deze ex-teamsporters vervult 16,4 procent ook een functie buiten de sport.

Vooral in de paardensport blijven Olympische medaillewinnaars trouw aan hun sport. Vrijwel alle ruiters hebben inmiddels een eigen wedstrijdstal. Met name onder hockeyers en waterpoloërs zit dat anders: binnen die sporten is meer dan de helft niet actief in de sportbranche.