Trend 6: Toekomst van het kanaal, investeren in opleiding Zyxel Networks ziet zes belangrijke trends voor resellers voor het komende jaar. "Nu er vaccins in zicht zijn om de huidige pandemie die 2020 op zijn kop zette in te tomen, is het interessant te zien welke technologische trends in 2021 invloed zullen hebben op het kanal," aldus Peter van der Putten, Head of Channel Zyxel Benelux. "We hebben ze hier daarom op een rijtje gezet."





1. WiFi 6 voor omgevingen met een hoge dichtheid

WiFi 6 zal een drastische verbetering zijn voor het netwerk en de netwerkprestaties verbeteren door de totale capaciteit te verhogen en tegelijkertijd de netwerk-latency te verminderen. WiFi 6 zal ook helpen om snellere en meer consistente verbindingen te leveren voor elke gebruiker, zelfs in omgevingen met een hoge dichtheid waar er meer aangesloten apparaten zijn. Dit betekent dat meer gebruikers en apparaten tegelijk verbinding kunnen maken, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties of de reactietijd.



2. Cloud zet door

De cloud bracht eerder al een revolutie in de manier waarop bedrijven werken en biedt werken op afstand nieuwe niveaus van flexibiliteit en toegang. Cloud-gebaseerde netwerken kunnen bedrijven in staat stellen om IT-diensten op afstand te beheren, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd en tegelijkertijd de kosten worden verlaagd. Het biedt ook een veiligere oplossing - hostingsystemen op externe servers beschermen informatie en voorkomen gegevensverlies. Juist nu we vanuit huis blijven werken zet de transitie naar de cloud door en dit is een uitgelezen kans voor MSP's om klanten op afstand te ondersteunen.



3. 5G en edge computing

5G zal ook een revolutie teweegbrengen in bedrijfsnetwerken en zal de ideale oplossing bieden voor dienstverleners, aangezien het hogere snelheden biedt in vergelijking met glasvezelnetwerken, met een gemiddelde snelheid van 150-200 Mbps. 5G biedt daarnaast een lagere latency, een grotere capaciteit, meer flexibiliteit, betrouwbaarheid en real-time diensten die een revolutie kunnen betekenen voor een bedrijf van elke omvang. Deze functies hebben het potentieel om bedrijven te bevorderen met 5G-netwerken die volgens GSMA tegen 2025 waarschijnlijk een derde van de wereldbevolking zullen dekken. De proliferatie van 5G-netwerken met een grotere bandbreedte zal het gemakkelijker maken om grote hoeveelheden gegevens binnen een bedrijf te verzenden, wat vervolgens mogelijkheden biedt voor edge computing. Nu we het tijdperk van 5G binnengaan, zal edge computing de manier veranderen waarop gegevens worden behandeld, verwerkt en geleverd vanaf miljoenen apparaten. Dit is met name gunstig voor bedrijven, omdat hierdoor de hoeveelheid gegevens die van en naar cloudservers wordt verzonden, wordt verminderd.



4. Hybride netwerken die het beste van twee werelden bieden

De rol van het IT-netwerk is aan het veranderen. Traditionele netwerkmodellen moeten zich aanpassen aan de behoeften van een organisatie en de opkomende technologieën in de huidige gedigitaliseerde wereld. Met medewerkers die niet langer beperkt zijn tot een kantoor, is een hybride netwerk de ideale oplossing voor veel bedrijven. Een hybride netwerk maakt gebruik van twee verschillende netwerktechnologieën om links te creëren tussen gebruikers, apparaten en sites. Met meer verspreid personeel dan ooit tevoren, zullen bedrijven een aantal gebruikers via ethernet kunnen verbinden, sommige met behulp van Wi-Fi en degenen die thuis werken via het bekabelde internet of draadloos via WiFi of 4G/5G. Door gebruik te maken van technologie zoals Cloud Managed Networking, of SD-WAN, kunnen bedrijven eenvoudig verkeer van verschillende verbindingen naar het centrale netwerk beheren en leiden.



5. Beveiliging en privacy van gegevens blijft prioriteit

Beveiliging moet in 2021 een topprioriteit blijven voor MSP's. Naarmate cybercriminelen geavanceerder worden en hun aanvalsmethoden complexer worden, zal er behoefte blijven bestaan aan een betere beveiliging. Dit kan ook een steeds grotere uitdaging worden met een versnipperd personeelsbestand. Als medewerkers vanaf verschillende locaties en verschillende apparaten verbinding maken met een netwerk, kan dit het netwerk vaak kwetsbaar maken en openstellen voor malware-aanvallen. In de huidige pandemie zijn de kennis, expertise en vaardigheden van MSP's van cruciaal belang. Volgens de statistieken biedt 59 procent van de managed serviceproviders meer beveiligingsaanbod dan welk ander bedrijfsmodel dan ook, en dit zal alleen maar belangrijker worden.



6. Toekomst van het kanaal, investeren in opleiding

Volgens de statistieken van Gartner zal waarschijnlijk 41 procent van de medewerkers die nu op afstand werken, dit na de pandemie ten minste een deel van de tijd blijven doen. Bovendien blijft de meerderheid van de medewerkers thuiswerken in de 'nabije toekomst'. Hierdoor zullen de eisen aan het netwerk blijven evolueren en zullen MSP's een centrale rol blijven spelen in het behoud van de continuïteit van het netwerk in het evoluerende landschap. Netwerktechnologieën waar veel klanten vroeger geen waarde aan hechtten, zijn nu erg in trek.

Bedrijven die als gevolg van het huidige economische klimaat moeten besparen, zullen voor hun IT-expertise, die ze niet meer in huis hebben, steeds meer een beroep doen op deskundigen van derden. Om aan deze behoefte te voldoen, moeten VAR's en MSP's belang hechten aan het opleiden en bijscholen van hun teams om hun klanten in deze turbulente tijden waardevolle adviezen en expertise te kunnen bieden op het gebied van nieuwe trends en technologieën.