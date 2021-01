Bedrijven willen mensen op kantoor Een grote meerderheid van kantoorwerkers wil ook na de crisis thuis blijven werken. Ze voelen zich thuis productiever. Toch staan bedrijven niet te trappelen, met name vanwege het grootschalig in de wind slaan van regels om bedrijfsgegevens te beschermen. Dat blijkt uit onderzoek van CyberArk. Voor de tweede keer dit jaar werd gekeken naar hoe mensen thuis met de zakelijke apparatuur en bijbehorende beveiligingsregels omgaan. Ondanks waarschuwingen en trainingen is het gedrag sinds de eerste golf alleen maar risicovoller geworden.



De grootste uitdagingen van het thuiswerken zijn volgens het onderzoek technologische problemen (78 procent), zoals het niet kunnen verbinden met het kantoornetwerk, gevolgd door gestoord worden door huisgenoten (45 procent), een slechte work-life balans (43 procent) en ‘Zoom-moeheid’ door het vele videobellen (34 procent). Daartegenover staan voordelen als minder reistijd (32 procent), gelegenheid tussendoor boodschappen te doen (24 procent) en makkelijker even wat huishoudelijke taken doen (23 procent). De voor- en nadelen tegen elkaar afgezet besluit zo’n 95 procent dat ze graag in de toekomst ook thuis willen blijven werken.



Bedrijven zijn hier echter zelf minder positief over, met name omdat de goede security-gewoontes op kantoor in een thuiswerksituatie snel worden vergeten. Veel mensen omzeilen de beveiligingsmaatregelen door bijvoorbeeld documenten te versturen via persoonlijke mail, wachtwoorden te delen en niet-goedgekeurde applicaties te installeren. Op kantoor is hier meer (sociale) controle op die thuis veelal ontbreekt.

Ondanks dat iets meer dan de helft van de ondervraagden een specifieke thuiswerk security-training hebben gehad, gebruikt 69 procent zakelijke apparatuur voor persoonlijke doeleinden, en bij 57 procent van de mensen mogen ook andere leden van het gezin deze apparatuur gebruiken voor schoolwerk, online shoppen of gaming. Dit is een groei van maar liefst 185 procent ten opzichte van de eerste golf van de pandemie toen dit ook werd onderzocht. Daarnaast maakt 82 procent meermaals gebruik van dezelfde wachtwoorden, een groei van twaalf procent ten opzichte van de lente.

"De pandemie is een gigantische test voor het model van flex- en thuiswerken. Medewerkers hebben zich enorm flexibel getoond in het omgaan met de verschillende uitdagingen van het combineren van werk en privé," aldus Matt Cohen, Chief Operating Officer bij CyberArk. "Nu we voorlopig hiermee doorgaan is het de verantwoordelijkheid van zowel die mensen als hun werkgevers om ook slim om te gaan met beveiligingsmaatregelen ter bescherming van bedrijfsgegevens. Het is van belang om enerzijds best practices toe te passen en gebruiksvriendelijke tools beschikbaar te stellen, en anderzijds moeten medewerkers hiervoor openstaan en het beleid strikter volgen."