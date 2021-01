Driekwart van de Nederlandse bedrijven betaalt rekeningen op tijd In de eerste helft van 2020, de periode waarin de coronacrisis uitbrak, betaalde meer Nederlandse bedrijven hun rekeningen op tijd dan in de laatste helft van 2019. In de eerste helft van 2020 betaalde 73,3 procent van de Nederlandse bedrijven de nota’s binnen de gestelde termijn, in de tweede helft van 2019 was dit nog 69,2 procent. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Payment Study dat bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet wereldwijd uitvoert.



Met 73,3 procent van de bedrijven die op tijd betaald, is Nederland het drie na beste betalende land ter wereld. Alleen in Denemarken (87,3 procent), Polen (76,5 procent) en Taiwan (74,3 procent) betalen nog meer bedrijven hun rekeningen voor de uiterste datum. In Europa zijn het alleen Nederland (+4,1 procent), Zweden (+8,6 procent) en Kroatië (+5,9 procent) die hun facturen in coronatijd vaker op tijd zijn gaan betalen. Europese landen die een stuk slechter zijn gaan betalen, zijn Ierland (-16,8 procent) en Roemenië (-6,9 procent).



Musea, retail en hotel hadden moeite met betalen rekeningen

De sectoren in Nederland die in de eerste helft van 2020 wel veel moeite hadden met het op tijd betalen van de rekeningen zijn de musea en dierentuinen, retail en hotels. In de ranking van goed betalende sectoren, daalde deze sectoren respectievelijk negen, acht en zeven plaatsen. Opvallend is dat de visserij en jachtsector maar liefst 25 punten naar beneden zakte in afgelopen half jaar en dus erg veel moeite had met het betalen van de facturen binnen de termijn.

David Verheecke, Managing Director Benelux en Group COO: "Met The Payment Study met data tot aan 30 juni 2020 willen we een beeld schetsen hoe COVID-19 het betaalgedrag van bedrijven wereldwijd beïnvloed heeft. Zoals zichtbaar is, brengen Nederlandse bedrijven het er een stuk beter vanaf dan andere bedrijven wereldwijd."