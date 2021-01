Consumenten omarmen nieuwe winkelformules Consumenten in Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Scandinavië geven gezamenlijk 38 procent minder uit voor de komende feestdagen. In Nederland zegt 29 procent van de consumenten minder te willen uitgeven dan vorig jaar, 43 procent zegt hetzelfde te willen uitgeven en 28 procent zegt zelfs meer te willen spenderen voor Kerst en Oud en Nieuw dan in 2019. Dit blijkt uit het tweede holiday trends onderzoek van Capgemini.



Retailers in alle onderzochte landen hadden juist een stijging van 45 procent van de verkopen verwacht. Velen gaven echter wel toe dat ze minder vertrouwen hadden in hun vermogen om de verkopen deze feestdagen nauwkeurig te voorspellen in vergelijking met vorig jaar (39 procent in vergelijking met 55 procent in 2019).



Besteedbaar inkomen

De bevindingen laten zien dat de daling van de uitgaven vooral te wijten is aan een daling van het besteedbaar inkomen (24 procent) in combinatie met de voortdurende COVID-19-beperkingen (22 procent) die consumenten ervan weerhouden om fysiek te winkelen en aan mensen die minder cadeaus geven omdat ze minder familieleden zien (twintig procent). Deze factoren hebben ook invloed op wat consumenten kopen: 48 procent van de aankopen tijdens de feestdagen betreft essentiële artikelen. In Nederland ligt dit percentage lager op 37 procent, waarbij de Nederlandse consument de voorkeur geeft aan kleding (28 procent), schoonheids-/persoonlijke verzorgingsproducten (25 procent) en elektronische artikelen (26 procent).



Minder kerstaankopen

In Nederland zegt 73 procent van de respondenten zich minder te hebben beziggehouden met kerstaankopen dan gebruikelijk. 25 procent van de consumenten gaf aan dat deze dip het gevolg was van de voortdurende beperkingen die hen ervan weerhielden om fysiek te winkelen. 22 procent zei minder cadeaus te kopen omdat ze dit jaar minder familie en vrienden zagen. 50 procent van de Nederlandse consumenten zegt evenwel meer online te winkelen dan in voorgaande jaren. Hoewel het winkelend publiek voorzichtiger is, heeft 57 procent voor de komende feestdagen een spontane aankoop gedaan. 33 procent is beïnvloed door kortingen en nog eens een op de vijf door online advertenties. 63 procent is het er mee eens dat ze na de pandemie graag terug willen keren naar de fysieke winkel.



Kortingen

Nu consumenten voorzichtiger zijn geworden noemt een derde van de onderzochte consumenten (32 procent) kortingen als de meest invloedrijke factor bij een aankoop, naast het belang van de prijs zelf. Terwijl meer dan een derde (35 procent) zich uitsluitend richt op het doen van noodzakelijke aankopen, geeft 29 procent aan dat ze zijn overgehaald door een korting om iets te kopen wat ze niet van plan waren te kopen, twintig procent wacht nog met de aankoop in de hoop op een betere deal en 58 procent zegt dat ze dit jaar het meeste uit de gratis verzendopties hebben gehaald.



Nieuwe formules

Terwijl de uitgaven misschien lager liggen, omarmen de consumenten nieuwe winkelformules. 48 procent heeft dit seizoen meer online gewinkeld dan ooit tevoren, terwijl bijna een kwart (24 procent) zegt meer lokaal geproduceerde goederen te hebben gekocht dan in voorgaande jaren. De trend van online winkelen zal zich naar verwachting voortzetten. Terwijl meer dan een kwart van de ondervraagde consumenten (26 procent) voor de pandemie nog nooit online had gewinkeld, is 45 procent nu comfortabeler met dit format en zegt 48 procent in de toekomst meer online te gaan winkelen.



Vooruitzichten positief

Ook de vooruitzichten voor het winkelbezoek zijn positief. Terwijl de voorkeur voor winkelen in de winkel zelf op Zwarte Vrijdag daalde van 39 procent vorig jaar naar 28 procent dit jaar volgens Capgemini's eerste holiday trends onderzoek, suggereren de bevindingen van het tweede onderzoek, dat zich alleen richt op de houding van de consument, dat het winkelend publiek de in-store ervaring mist. 63 procent van de consumenten zou graag terugkeren naar hun vroegere winkelgewoonten zodra de pandemie voorbij is, waarbij 59 procent aangeeft dat ze het winkelen in de winkel missen. Maar consumenten willen niet dat de innovaties die retailers tijdens de pandemie hebben geïntroduceerd, worden vergeten. Nieuwe technologieën die werden ingevoerd om het risico van COVID-19 te beperken, zoals contactloze betalingen en zelfbedieningskiosken, moedigden 44 procent van de shoppers aan om toch naar de winkel te komen. Nu wil 60 procent van de consumenten dat deze technologieën in de toekomst blijven bestaan.



Creativiteit en innovatie

"2020 is een jaar van buitengewone ontwrichting geweest, maar we hebben ook aanzienlijke creativiteit en innovatie gezien in de detailhandel. Zoals onze eerdere bevindingen hebben aangetoond, hebben veel consumenten en retailers zich snel aangepast aan de voorkeur - of de noodzaak - van winkelen op afstand. 93 procent van de retailers heeft bewust stappen ondernomen om hun online aanbod te versterken en één op de vijf retailers heeft nieuwe virtuele winkelervaringen geïntroduceerd," zegt Tim Bridges, Global Head of Consumer Goods and Retail bij Capgemini. "Fysieke retail heeft een langdurige plaats in het hart van de consument en ons onderzoek toont aan dat ze terug zullen keren naar de winkel als ze het gevoel hebben dat het veilig is om dit te doen. Maar de pandemie heeft de detailhandel ook blootgesteld aan nieuwe klanten die nog niet eerder online hadden gewinkeld. Of het nu gaat om winkelen in een versie van het oude normaal of om het nieuwe normaal, retailers moeten blijven innoveren en evolueren om ervaringen te creëren voor consumenten die veilig, handig en persoonlijk voelen. Of ze nu online of in de winkel winkelen."



Het eerste deel van Capgemini's onderzoek naar winkelen op vakantie is hier te vinden.