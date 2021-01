Thuis ‘uit eten’ deze kerst Steeds meer Nederlanders gaan voor een kerst zonder stress. De laatste jaren neemt de vraag naar een ‘gemakkelijk’ kerstdiner toe. Dit blijkt uit onderzoek van HelloFresh. We zoeken eenvoudige kerstrecepten, kiezen voor een maaltijdbox of het laten bezorgen van een compleet kerstmenu aan de deur.



De restaurants blijven dicht, ook tijdens de feestdagen. Gelukkig zijn er nog genoeg mogelijkheden voor een uitgebreid, luxueus kerstdiner. De populariteit van het thuis laten bezorgen van een kerstmenu is enorm. Niet alleen dit jaar, al vanaf 2018 wordt er meer gezocht naar ‘kerstdiner bestellen' dan naar ‘uit eten kerst’. In 2020 begon de piek in zoekvolume al begin November.



Kerst trends 2020: traditionele kerstgerechten met of zonder vega twist

Eten blijft belangrijk tijdens kerst. De traditionele kerstgerechten zijn onverminderd populair. Gourmetten met het gezin, varkenshaas uit de oven of een rollade zijn voorbeelden van zulke gerechten. Vegetarische opties stijgen in populariteit. Er is meer vraag naar groenten, maar ook naar volledig vegetarische kerstmenu’s.



Wijnen bij het kerstdiner

Een bijpassende wijn kan uw eten verrijken. Veel Nederlanders zoeken de laatste jaren naar bijpassende wijn. De zoekopdracht ‘welke wijn bij…’ wordt met name in December extra vaak gebruikt als zoekterm. Gemiddeld zoeken iedere December alleen al 400 Nederlanders op ‘welke wijn bij varkenshaas’. Liever geen alcohol? Alcoholvrije alternatieven en mocktails zijn graag geziene gasten aan het kerstdiner. Feestelijk en verantwoord.



Het volledige onderzoek is hier terug te vinden.