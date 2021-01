Digitale tools bieden de maakindustrie een blik op de toekomst, om hen sterker uit de huidige crisis te laten komen Binnen veel bedrijven zorgde de coronacrisis ervoor dat de productie afnam, deels stopte, of nog erger: compleet stil kwam te liggen. Hoewel de machines weer beginnen te draaien, zijn de gevolgen van de crisis nog altijd duidelijk voelbaar. Volgens het CBS lag de productie van de industrie in september zeven procent lager dan een jaar eerder. Managers verloren enig vertrouwen in de toekomst en dat alles is een direct gevolg van de klap die de maakindustrie al in maart 2020 kreeg te verduren.



Het hervatten van productie is slechts één uitdaging waar organisaties voor staan. De andere is het ontwikkelen van meer veerkracht in de organisatie voor verdere gevolgen van de pandemie. Of van een andere crisis in de toekomst, dat maakt niet uit. Als we in de toekomst thuis blijven werken, of nog meer thuis gaan werken, moet werk op afstand geoptimaliseerd worden. Rohit Gupta, VP en Head of Products & Resources bij Cognizant, geeft zes tips die de weerbaarheid van industriële organisaties kunnen vergroten.



1. Maak méér gebruik van IoT-sensoren en -apparaten

Het Internet of Things (IoT) maakt van elk apparaat, elk onderdeel, een potentiële datagenerator. Het omarmen van deze techniek maakt het mogelijk een volledig overzicht van de werkvloer te hebben. Management- of visualisatiesystemen maken alle processen in je organisatie, die ook op afstand bestuurd en gemonitord kunnen worden, inzichtelijk. Er zijn natuurlijk verschillende voordelen: data vanuit de sensoren kan bijvoorbeeld voorspellingen maken (voor preventief onderhoud) of bottlenecks in uw productieproces in kaart brengen die – tot nu toe – onzichtbaar waren binnen de organisatie.



2. Breid productienetwerken uit: blockchain is er klaar voor

Organisaties moeten nieuwe technologieën in de bedrijfsvoering durven omarmen. Blockchain is simpel gezegd een manier waarop u een deel van een productieketen (proces, product, logistiek, wat dan ook) op een volledig veilige manier traceerbaar en transparant maakt. Het is één van de innovaties van de afgelopen jaren die nu echt klaar is voor massale implementatie. Met blockchain beheert u uw netwerk van leveranciers efficiënter en veiliger. Bovendien maakt de techniek uitbreiding van uw supply chain eenvoudiger, zodat u een grotere diversiteit in leveranciers (en dus mogelijke grondstoffen) krijgt. Ook dát maakt u meer weerbaar in tijden van crisis; het voorhanden hebben van alternatieve productiebronnen. Blockchain helpt daarbij.



3. Maak gebruik van de virtuele werkplek

Productiebedrijven zijn tegenwoordig al behoorlijk gedigitaliseerd, met uitgebreide controlesystemen voor apparaten en processen, IT-systemen en meer. Fabrieken hebben daarom vaak al de infrastructuur die nodig is om virtuele werkplekken te kunnen ontwerpen. Een overkoepelend platform kan de data uit de voorgenoemde systemen bundelen, waarmee procesleiders real-time overzichten kunnen genereren en inzien van hun business, ongeacht hun locatie. Data kan met alle betrokkenen in de supply chain gedeeld worden, om zo samen trends te constateren in de keten. Dit leidt tot snellere, betere besluitvorming als het gaat om gebruiken van grondstoffen en andere productiefactoren. Zo kunnen organisaties veel sneller werkzaamheden verplaatsen als in fabriek een een deel van het personeel corona blijkt te hebben. Doordat het probleem snel bekend is, ook in fabriek twee, zou die tweede locatie een deel van het productiewerk over kunnen nemen, om op die manier zo weinig mogelijk tijd en geld te verliezen.



4. Video monitoring op afstand met 5G

Hebt u specialisten in dienst met zeer specifieke kennis van bepaalde delen in uw productielijnen? Bij calamiteiten kunt u hen, op afstand, helpen met een zo goed mogelijke videoanalyse van het probleem. Met goede video en IoT-data kan de expert helpen met een diagnose van het probleem, of reparaties op afstand aansturen. Dit kan alleen als de video zo scherp mogelijk is, en daarom moet 5G de nieuwe standaard worden in uw bedrijf. Met zijn hoge capaciteit en minimale vertraging is het veel beter geschikt dan oudere, tragere netwerken.



5. Versnel de adoptie van VR en AR

‘Social distancing’ zorgt ervoor dat er meestal minder mensen op de fabriekswerkvloer aanwezig zijn. Om toch optimaal te kunnen blijven produceren, zijn nieuwe oplossingen nodig, zoals virtual reality (VR) en augmented reality (AR). Stel u voor dat u gewoon op 100 procent van uw capaciteit kunt blijven produceren, maar dat slechts één derde van het personeel aanwezig hoeft te zijn. Twee derde zou dan op afstand werken, geholpen door VR en AR. Met enige scholing en oefening kunnen zelfs taken als boren of frezen op afstand gedaan worden met een AR-headset.



6. Blijf vooruitkijken

Maatregelen zoals hierboven beschreven kunnen de veerkracht van uw organisatie enorm vergroten, in de huidige crisis maar ook in andere crisissituaties. Om ze te kunnen realiseren, is een sterke visie, gericht op digitalisatie, noodzakelijk. Een groot deel van deze visie bestaat uit de voorbereidingen die nodig zijn om mensen thuis te laten werken als dat nodig is. Veiligheid voor werknemers en partners zijn altijd het belangrijkst, daarnaast wilt u zoveel mogelijk werkcapaciteit behouden. Technologieën in een Industrie 4.0-omgeving geven handvaten om deze doelen te bereiken en maken uw bedrijf tegelijkertijd sterker, geven het méér veerkracht en zorgen voor méér flexibiliteit.