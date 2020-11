31 procent vindt dat het zzp-schap een negatief imago heeft Maar liefst 23 procent van de Nederlandse zzp’ers voelt zich niet serieus genomen door zijn directe omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van GaragePark onder 738 Nederlandse zzp’ers, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagden vindt een derde dat het zzp-schap te kampen heeft met een imagoprobleem. Vooral zelfstandig ondernemers jonger dan 30 jaar voelen zich niet serieus genomen door hun vrienden, familie en mede-ondernemers (46 procent).



Onder vijftigplussers bedraagt dit percentage slechts veertien procent. Ook vinden zzp’ers jonger dan 30 jaar vaker (46 procent) dat er een negatief imago hangt rondom het zzp-schap dan respondenten ouder dan 50 jaar (24 procent)."Ik zie zzp’ers dagelijks vol overtuiging aan hun bedrijf werken," zegt Rick Venema, directeur en oprichter van GaragePark. "Wat daar allemaal bij komt kijken, moet u zeker niet onderschatten. Toch blijven sommige mensen sceptisch of negatief van aard. Hier creëert u als ondernemer op den duur een schild voor, wat het verschil tussen de leeftijdscategorieën kan verklaren."



Onderschatting

Uit het onderzoek blijkt verder dat maar liefst een derde van de ondervraagden heeft onderschat wat er allemaal komt kijken bij het zijn van een zelfstandig ondernemer. Met 34 procent dachten vooral vrouwelijke ZZP’ers hier op voorhand te rooskleurig over, tegenover slechts een kwart van hun mannelijke collega-ondernemers. Dat u als zzp’er vooral op uzelf bent aangewezen, maakt het er niet gemakkelijker op. Zo vindt maar liefst een kwart van de vrouwelijke ondervraagden het zzp-schap een eenzaam bestaan. Onder mannelijke respondenten bedraagt dit percentage slechts negentien procent. Venema: "Als zelfstandig ondernemer bent u verantwoordelijk voor uw eigen boterham. Het is erg lekker als het goed gaat, maar mindere fases kunnen behoorlijk pittig zijn. Juist op die momenten zou u graag even u hart luchten bij een collega. Toch verwacht slechts acht procent van de ondervraagden op korte termijn in loondienst terug te keren."



Opleiding

Een oplossing voor bovenstaande problemen ligt volgens een aanzienlijk gedeelte van de ondervraagden in betere begeleiding. Zo stelt de helft van hen dat beroepsopleidingen op dit moment te weinig aandacht besteden aan ondernemerschap en/of algemene ondernemersvaardigheden. Opvallend genoeg zijn ondernemers jonger dan dertig jaar (77 procent) hier stelliger in dan de rest van de ondervraagden (47 procent). Het lijkt daarom geen toeval dat vooral jongere ondernemers (50 procent) vinden dat er een speciale opleiding moet komen ter voorbereiding op het ondernemerschap. Ter vergelijking: onder hun oudere concullega’s bedraagt dit slechts 32 procent. Venema: "Een goede ondernemer word u door vallen en opstaan. Daar kan geen enkele opleiding tegenop. Veel oudere zzp’ers hebben dit natuurlijk aan den lijve ondervonden, terwijl het jongere ondernemers vaak aan praktijkervaring ontbreekt. Desalniettemin laten deze cijfers zien dat er veel vraag is naar begeleiding; iets wat u als samenleving niet kunt negeren. Uiteindelijk ben ik er toch van overtuigd dat ook jonge zzp’ers zullen inzien dat de praktijk de beste leerschool is."