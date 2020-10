Hoe kunt u veilig 'back-to-business'? Intussen houdt COVID-19 onze samenleving al ruim een half jaar in de ban. De eerste maanden was er nog veel onduidelijkheid over onder andere de verspreiding van het virus. Nu na een half jaar zitten we middenin de tweede golf met dagelijks meer dan tienduizend besmettingen. Intussen zijn er wederom maatregelen door de overheid ingesteld om de verspreiding onder controle te houden, en is er nog geen zicht op een vaccin. Dit zorgt voor grote uitdagingen voor ondernemers. Veiligheid van henzelf, medewerkers en klanten staan natuurlijk voorop.



Maar er moet ook zoveel mogelijk doorgewerkt worden om niet in de financiële problemen te komen na een mogelijke eerdere sluiting en met een onzekere toekomst. André de Jonge van Vink Lisse geeft drie tips om veilig ‘back-to-business’ te kunnen.



Veilige en comfortabele gezichtsbescherming

Bent u actief in de detailhandel en hebt uzelf, of hebben uw medewerkers contact met klanten? Of kunnen uw medewerkers in bijvoorbeeld een werkplaats of magazijn niet altijd onderling voldoende afstand houden. De Jonge: "De eerste periode van de coronacrisis werd er door de overheid nog niet echt aangestuurd op het dragen van gezichtsbescherming zoals een mondkapje. Intussen is dat wel het geval, maar gebeurt dit vaak niet correct. Zorg daarom altijd voor veilige en comfortabele gezichtsbescherming. In plaats van een mondkapje kan bijvoorbeeld ook gekozen worden voor een vizier van plexiglas."



Houd afstand aub!

Hoewel er steeds meer nadruk komt te liggen op gezichtsbescherming, mag nooit vergeten worden dat afstand houden de beste oplossing biedt tegen verspreiding van het virus. De Jonge noemt hiervoor diverse oplossingen. "Op plaatsen waar mensen in de rij moeten wachten of er sprake is van een bepaalde looprichting kan op de vloer markeringstape worden aangebracht. Daarnaast kunnen mensen door middel van een infobord herinnerd worden aan het belang van afstand houden. Zowel in kantoren als in winkels worden daarnaast op grote schaal scheidingswanden geplaatst. Deze bieden extra veiligheid, doordat ze zowel zorgen voor een bepaalde afstand als bescherming bieden tegen hoest- of niesdruppels."



Sanitaire voorzieningen

In de toiletten en wasruimtes van ondernemingen dient een onberispelijke hygiëne de hoogste prioriteit te hebben. De Jonge: "Dit geldt overigens ook zonder verhoogd risico op het coronavirus. Het toegenomen hygiënebewustzijn van de mensen maakt het op dit moment echter wel nog belangrijker om de hoogste hygiënestandaarden in de sanitaire voorzieningen te waarborgen." Hij benoemt vier noodzakelijke en aanvullende maatregelen: "Maak grondige hygiëne mogelijk door bijvoorbeeld extra ontsmettingsstations te plaatsen, verminder de aanraking met de handen, communiceer over het correct wassen van de handen en zorg er natuurlijk voor dat het sanitair regelmatig schoongemaakt wordt."

In het begin van de coronacrisis was de ernst van het virus nog niet geheel duidelijk, net zoals de maatregelen van de overheid. Intussen weten we meer over de verspreiding, en is nog niet duidelijk hoelang dit alles zal gaan duren. Om zo goed mogelijk uw onderneming door te kunnen laten draaien is het dus belangrijk nu de juiste maatregelen te nemen.