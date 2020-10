Nederlander minder bezorgd om auto te kopen of te verkopen Steeds meer Nederlanders hebben de intentie om een auto te kopen (64 procent) in vergelijking met mei (56 procent) en juni (60 procent) dit jaar. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van AutoScout24. Ook geven Nederlanders aan minder ongerust te zijn als het aankomt op het kopen (zestien procent) of verkopen (zeventien procent) van een voertuig en vinden zij autobezit ten tijde van de coronacrisis nog steeds erg belangrijk (60 procent).



Voor drie op de vijf Nederlanders is een eigen voertuig in de coronacrisis nóg belangrijker geworden om van A naar B te reizen. Waar in juni 70 procent van de Nederlanders aangaf het openbaar vervoer te vermijden, doet op dit moment nog 60 procent dat. Bijna de helft (46 procent) geeft aan geen gebruik te maken van huur- en deelauto’s, daar waar dit percentage in juni nog op 56 procent lag.

Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in Nederland, licht deze opvallende ontwikkeling toe: "Terwijl de coronacrisis voortduurt, blijft het bezitten van een eigen auto voor veel Nederlanders nog steeds erg belangrijk. De vraag naar gebruikte auto’s blijft toenemen, terwijl het aanbod dit niet kan bijbenen. Dit zien we ook terug in onze cijfers. Sinds COVID-19 hebben we meer leads dan ooit richting de autobedrijven gestuurd."



Bezorgdheid maakt plaats voor alternatieven

Slechts een vijfde (21 procent) van de Nederlanders geeft aan een auto-aankoop uit te stellen door de COVID-19-situatie en een kwart wil zich momenteel niet voor een langere periode binden aan een voertuig. Toch zijn Nederlanders over het algemeen iets minder onzeker door COVID-19 dan voorheen; op dit moment zegt 28 procent onzeker te zijn, wat in mei nog op 35 procent lag.

De huidige situatie heeft ervoor gezorgd dat men met een positievere blik kijkt naar alternatieven voor de klassieke bezichtiging en aankoop van auto’s. In tijden als deze vindt bijna een derde van de Nederlanders (29 procent) het digitaal aanschaffen van een auto een goede manier. Daarnaast geeft 70 procent aan 360° foto’s van de auto een goed alternatief te vinden voor het fysiek bekijken van een voertuig. "Deze nieuwe features lijken het aankoopgedrag positief te hebben beïnvloed," aldus Gómez y Maseland.