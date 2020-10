Een op de vijf bedrijven minimaal één keer getroffen door cyberaanval tijdens coronacrisis Een derde van de IT-beslissers geeft aan dat de investeringen in cybersecurity zijn toegenomen tijdens de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van Motiv ICT Security onder 327 Nederlandse IT-beslissers. De investering in cybersecurity nam gemiddeld toe met tien procent. Voor de wereldwijde pandemie reserveerde zeventien procent van de organisaties meer dan rien procent van het IT-budget voor cybersecurity. Inmiddels is dit gestegen naar bijna een kwart (24 procent).



Een derde van de IT-beslissers verwacht ook in 2021 meer te investeren in het verhogen van de digitale weerbaarheid. Deze trend laat zien dat organisaties steeds beter doordrongen zijn van de cyberrisico’s en het belang van cybersecurity.



Pandemie maakt Nederlandse bedrijven cyberdoelwit

Eerdere onderzoeken toonden al aan dat de coronacrisis veelvuldig als kans werd aangegrepen door cybercriminelen. Bijna twee derde van de IT-beslissers (65 procent) geeft dan ook aan dat er tijdens de pandemie meer aandacht is geweest voor cybersecurity-risico’s. Toch heeft maar liefst één op de vijf van de Nederlandse bedrijven te maken gehad met een cyberaanval. Bij dertien procent was dat één enkele cyberaanval, bij acht procent zelfs meerdere aanvallen. Opvallend is dat vijftien procent niet weet of de organisatie slachtoffer is geworden van cybercrime.

Bastiaan Bakker, directeur business development bij Motiv ICT Security: "De investeringen in cybersecurity zijn als gevolg van de pandemie toegenomen, en dat is ook nodig. Bijna een kwart reserveert nu meer dan de geadviseerde tien procent van de IT-uitgaven voor cybersecurity. Het is hierbij belangrijk in de juiste zaken te investeren. Mijn advies is dan ook aan het Nederlandse bedrijfsleven om te beginnen met het fixen van de basics. De beste tooling heeft namelijk alleen effect wanneer de basis op orde is. Denk hierbij aan een goede virusscanner, endpoint security, multifactorauthenticatie en vulnerability management. Zo wordt het Nederlandse bedrijfsleven digitaal weerbaarder en houden we digitaal droge voeten."