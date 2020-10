Sluit uw ogen niet voor de sociale, politieke en economische gevolgen De kans op een no deal-Brexit eind 2020 wordt steeds groter. Een mokerslag die bovenop de coronacrisis kan komen. Volgens kredietverzekeraar Euler Hermes gaat dit de eurozone €33 miljard kosten. Na Duitsland wordt Nederland het hardst geraakt met een verliespost van €4,8 miljard.



Johan Geeroms, Risk Director Euler Hermes Nederland, stelt nog steeds een last minute compromis te verwachten. "Maar de kans op een harde Brexit is volgens onze researchafdeling gestegen tot bijna 50 procent. U mag uw ogen niet sluiten voor de sociale, politieke en economische gevolgen. Die komen bovenop de coronacrisis die voorlopig nog niet voorbij is."



Nederland verliest 10.5 procent van exportwaarde

Bij een harde Brexit voorziet de kredietverzekeraar voor het Verenigd Koninkrijk een krimp van 5 procent van het bbp en vijftien procent van de export. Ook zal de Britse inflatie sterk stijgen door hogere invoerprijzen. Euler Hermes verwacht dat Nederland, mede door de stijging van de invoerprijzen, 10,5 procent van de huidige waarde van de export naar het VK zal verliezen (-€4,8 miljard). Duitsland verliest 11,2 procent van de exportwaarde (-€ 8,2 miljard) en Frankrijk elf procent (-€3,6 miljard). Sectoren die in Nederland het hardst geraakt worden zijn machinebouw, elektrische apparatuur, chemie en minerale producten, textiel en transportmiddelen.

Volgens Geeroms speelt er meer dan alleen de hogere invoerprijzen. "Veel ondernemers hebben geen idee van de logistieke verstoring die ontstaat. Door de coronacrisis hebben ze andere zorgen aan hun hoofd. Krijgen we een no deal-Brexit dan gaat de complete export naar het VK op de schop. Er zijn nieuwe afspraken nodig voor het weg-, lucht- en zeetransport. Denk ook aan de enorme verstoring binnen toeleveringsketens, administratieve hindernissen, hogere transportkosten en tijdverlies."



Valse concurrentie

Daarnaast wijst Geeroms op het ongelijke speelveld dat ontstaat. "Nu heeft iedereen binnen de eurozone ­dezelfde spelregels. Bijvoorbeeld over arbeid, ­milieu, staatssteun en belastingbeleid. Als het VK die normen ondermijnt met eigen regels dan krijg je natuurlijk valse concurrentie. Neem staatssteun. Bekend is dat de Britse regering bijvoorbeeld wil vasthouden aan staatshulp aan technologische bedrijven."

Geeroms verwacht bij een harde Brexit een moeizame overbruggingsperiode waarin per sector eindeloze onderhandelingen gevoerd gaan worden.



Klik hier voor meer informatie.