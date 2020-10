Fysieke bedrijfsuitjes zijn moeilijker Sinds woensdag 14 oktober is Nederland opnieuw gedeeltelijk op slot. Hiermee tracht de overheid het aantal contactmomenten en de reisbewegingen te beperken. Het blijft daarbij ook cruciaal dat iedereen anderhalve meter afstand houdt. "Anderzijds is het niet de bedoeling dat het personeel thuis in eenzaamheid zit te uitteren," zegt Anna de Graaf van Padelstart.





Volgens De Graaf is het dan ook een goed idee om bedrijfsuitjes niet te annuleren, maar om ze wel anders en coronaveilig in te vullen: "In de pogingen om het coronavirus te bedwelmen, slaat het eenzaamheidsvirus dubbel zo hard toe. De overheid zegt dan wel dat we thuis moeten werken, tenzij het niet anders kan, maar wie alleen is dreigt er weg te kwijnen. Daarom is het belangrijk dat bedrijfsuitjes niet worden geannuleerd. Natuurlijk moeten ze wel coronaproof worden ingevuld, maar daar zijn ruimschoots voldoende oplossingen voor."



Online workshops en virtuele bedrijfsuitjes

De Graaf geeft aan dat er heus wel een aantal mogelijkheden zijn: "Veel aanbieders zetten tegenwoordig in op workshops die 100 procent coronaproof zijn. Een voorbeeld daarvan is de online mopperworkshop, een unieke workshop waarbij mopperen wordt gestimuleerd en waarbij iedereen goed naar elkaar moet luisteren. Er wordt natuurlijk wel wat gelachen en het is uitermate fijn dat klagen over de hele coronasituatie, het werk of het openbaar vervoer voor een keer is toegestaan. Stiekem kan iedereen ook eens het hart luchten. Het kan uiteraard perfect worden gecombineerd met andere activiteiten, zoals een online escape room, online moordspellen, een online quiz enzovoort. In deze digitale tijden is er veel mogelijk zonder dat we ons buiten moeten wagen."



Fysieke bedrijfsuitjes zijn moeilijker

Wat fysiek contact en sporten betreft, is het volgens De Graaf allemaal wat complexer: "Sportieve uitjes liggen inderdaad iets moeilijker. Sporten is momenteel nog beperkt mogelijk. Het kan alleen of in teamverband, maar dan met niet meer dan vier personen. Laat die workshop schapendrijven of de initiatie zeilen dan ook maar achterwege. Zelfs sporten als bubbelvoetbal zijn volgens de huidige regels niet toegestaan."

"Een aantal sporten kunnen wel nog steeds worden uitgeoefend. Het gaat dan bijvoorbeeld om tennis en padel, op voorwaarde dat het om een-tegen-eenwedstrijden gaat. Anders kan de nodige afstand niet worden gegarandeerd. Vooral in padel merken we een toegenomen interesse, onder andere omdat het voor velen een nieuwe sport is die bovendien ook snel aan te leren is. Het is dan ook ideaal om alles even uit het lichaam te slaan en gewoon coronaproof te genieten," gaat De Graaf verder.

Toch relativeert De Graaf haar enthousiasme enigszins: "Aan de andere kant heeft minister-president Rutte al aangegeven dat het momenteel eigenlijk geen tijd is voor zo'n teambuildings en bedrijfsuitjes. Even wachten is volgens hem de boodschap, maar dat is niet voor iedereen even eenvoudig. Eventueel kan de werkgever het personeel stimuleren om naast het werk samen te sporten en elkaar te ondersteunen. Sporten via de werkgever kan een stimulerende oplossing zijn, zeker als er nog voldoende vrije ruimte in de werkkostenregeling is. De werkgever kan bijvoorbeeld een sportabonnement afsluiten voor het personeel. Bovendien werd de vrije ruimte tijdelijk uitgebreid dus allicht is er nog het een en ander mogelijk."



Vertrouwenspersoon aanstellen en problemen benoemen

"Hoe dan ook zijn de mogelijkheden beperkt. Zeker als het over fysieke en sportieve uitjes gaat. Eigenlijk moet de werkgever aanvoelen waar de noden liggen, eventueel de nodige ondersteuning bieden en bovenal de medewerkers een platform bieden. Voor sommige mensen volstaat het om gewoon aan een online work-out deel te nemen, terwijl anderen graag een wandelmaatje zouden hebben. Een open communicatie met een vertrouwenspersoon helpt om zo'n noden te identificeren en ze aan te pakken," geeft De Graaf ten slotte nog aan.